Handball-Herren des TSV Landsberg steigen ab

Von: Susanne Greiner

Kai Roth verwandelte alle Siebenmeter für den TSV Landsberg. Dennoch zog das Team gegen Herrsching den Kürzeren. © Thorsten Jordan

Landsberg – Zum letzten Heimspiel in der Landesliga-Süd empfingen die Landsberger Handballern den TSV Herrsching. Die Mannschaft begann konzentriert und mit Tempo und kamen gegen die Gäste auch mal in Führung (4:3/8.). Es gab kaum Ballverluste und Dominik Keller im Tor machte zahlreiche Gegenstöße zunichte.

Doch dann verlor der Landsberger Angriff an Wirkung und Herrsching verschaffte sich mit hoher Passgeschwindigkeit und Ballsicherheit einen Vorsprung (7:11/17.). Das 10:16 zur Pause machte Hoffnung auf die zweite Hälfte machen. Was zunächst auch gelang, aber das bewegliche Spiel der Gäste schlug sich in Treffern nieder (17:23/40). Schließlich zogen die Herrschinger mit einem 1:5-Lauf spielentscheidend zum 18:28 (46.) davon und weitete in der turbulenten Schlussphase auf 3:41 aus. Damit ist der Abstieg der Landsberger besiegelt.



„Das war nichts ganz das, was wir uns vorgenommen hatten“, so Trainer Dirk Meier. „Aber unsere personellen Möglichkeiten sind auch beschränkt.“