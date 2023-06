Die „Handmaids“ mit „Trial and Error“ im Landsberger Stadttheater

Von: Susanne Greiner

Bürokratisiertes Schicksal: Sabine Mittelhammer und Ulrike Langenbein mit ihren Puppen und dem Stück „Trial and Error“ über Liebe, Zufall und Schicksal. © Greiner

Landsberg – Ist das Ganze nicht mehr als die Summe seiner Teile, ist etwas schiefgelaufen. So wie beim Auftritt der „Companie Handmaids“ im Landsberger Stadttheater. Trotz eines tragenden Grundthemas und zahlreicher poetischer Ideen wird aus „Trial and Error“ kein Glanzstück.

Und das trotz der so poetisch-humorvollen Grundidee: Da gibt es eine Verwaltungsabteilung der Berliner Verkehrsbetriebe, die das Schicksal überwacht: Im „Amt für schicksalshafte Begegnungen innerhalb der beschienten Infrastruktur Berlins“ gibt es ganze Regale voller Ordner, voll mit Daten von wer wann wen getroffen hat – oder auch nicht getroffen hat. Denn wie in jedem Amt geschehen Fehler. Und der Mann, der seit Jahren auf die Eine wartet, die, mit der er in der Spiegelung der Scheibe den „Doppelblick“ tauscht, die erst am Alexanderplatz aussteigt und der er dann hinterhergeht, trifft die Falsche. Oder eigentlich die Richtige. Aber sie erfüllt nicht die festgebackene Vorstellung der Kennenlern-Idee, die im Kopf des Mannes mit jedem Detail einzementiert ist. Liebe und das Große Glück passen eben nicht in feste Rahmen.



Die zwei Schau- und Puppenspielerinnen Sabine Mittelhammer und Ulrike Langenbein spielen zwei Angestellte, die eine überkorrekt, die andere bevorzugt es, statt spröder Listen lieber auf dem Bürostuhl durch den Raum zu gleiten. Und die beiden spielen Puppen –und spielen das Treffen des Mannes und der Frau auf der Linie 8 Herrmannstraße Richtung Wittenau nach.



Ein Problem des Stückes liegt sicher in der Länge der ‚Schauspiel-Szenen‘ – die alle etwas zu lang wirken. Dass eine der Angestellten überkorrekt ist, die andere lässig, hat das Publikum schnell verstanden. Zum Beispiel in der gelungenen Komprimierung des Begriffes ‚korrekt‘ im Abstauben der Löcher in den Leitz-Ordnern. Dass die andere dann nochmal eine Tour auf dem Bürostuhl durch den Raum unternimmt? Unnötig. Das ergibt Längen, die auch das Schauspiel der beiden nicht füllen kann. Mittelhammer und Langenbein werden nicht eins mit den von ihnen dargestellten Figuren. Eine Distanz, die vielleicht vom ständigen Wechsel zum Spiel mit den Puppen herrührt.



‚Überlängen‘ gibt es auch im Puppenbereich. Zum Beispiel in der Kaffee-Szene, in der die Milchschaum-Figuren aus den Tassen aufsteigen. Eine entzückende Idee – aber zu weit ausgetreten, was auch im Vergleich mit der poetischen Schattentheater-Szene auffällt: kurz, knackig, das bleibt in Erinnerung. Oder auch die witzige Idee, das Sich-Verpassen der beiden bei der Reise in Berlins U-Bahnnetz durch Lichtpunkte auf der Netzkarte zu zeigen.



Auch der ein oder die andere im Publikum hatten sich anderes erhofft: Mittelhammer hatte 2021 mit ihrer „Mata Hari“ Jubelrufe kassiert – im Gegensatz zum eher zögerlichen Applaus des Publikums nach dem einstündigen „Trial and Error“: tatsächlich ein Versuch, der nicht aufgegangen ist.