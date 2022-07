Die Herkomer Konkurrenz im Landkreis Landsberg

Von: Dietrich Limper

Teilen

Wenn im Landkreis Autos fahren, die eigentlich noch Kutschen sind, ist Herkomer Konkurrenz. Dieses Jahr waren 53 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Prunkstücken bis Baujahr 1930 dabei. © Bloos

Landsberg – Am Samstag ging die Herkomer-Konkurrenz 2022 unter einem herrlichen weiß-blau-bayerischen Himmel, vor der filmreifen Kulisse am Hauptplatz und vielen Zuschauern, in die letzte Kurve. Und die führte buchstäblich durch das Schmalztor auf eine Rampe, wo die alten Fahrzeuge und ihre Fahrer verdienten Applaus und Bewunderung erhielten. Der Gesamtsieg ging an Bettina und Uwe Birnbaum im Chevrolet National A/B Coupe, Baujahr 1928.

Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (2.v.l.) durfte dieses Jahr in einem Schnauferl mitfahren. Gewonnen haben Bettina und Uwe Birnbaum (3. und 4. v. links). Weitere Gewinner waren (ab 3.v.l.) Dr. Michael Vogel, Peter Forstner, Irene Forstner, Wolfgang Krusche und Heike Eisele. Den Schnauferl geholfen, wenn Not am Mann war, haben Michael Kemeny (links) und seine Mitarbeiter. © Radetzki Philipp

„Diese Autos haben einfach eine Aura, die unvergleichlich ist“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sichtlich begeistert, nachdem sie selbst einige Meter im Hotchkiss AM 80, Baujahr 1928, von Wolfgang und Stephanie Redl mitgefahren war. „Es ist wunderbar, dass wir das heute genießen können, und ich bin ein echter Fan der Herkomer Rally.“



Und ganz offensichtlich fühlten viele Menschen ähnlich, denn der Hauptplatz war gut besucht. Nach und nach rollten die Schnauferl in die Stadtmitte und brachten die Augen zum Leuchten und die Münder zum Staunen. „Diese Autos sind ebenso schön wie unsere historische Altstadt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Event in Landsberg haben“, sagte Baumgartl.



Auch für die Teilnehmer war die Herkomer Konkurrenz ein einmaliges Erlebnis, wie Dr. Henning Rocke bestätigte, der mit Gattin Susanne und seinem Ford T, Baujahr 1915, aus Freiburg angereist war: „Ich bin durch das Breisgau und den Schwarzwald sehr verwöhnt, aber die Strecke hier war zauberhaft schön. Die gesamte Organisation ist eine runde Sache und leider können wir erst in zwei Jahren wiederkommen.“ In der Gesamtwertung fuhr das Paar auf einen respektablen 14. Rang, aber die Endergebnisse waren letztendlich Nebensache.



Ob Bedford, Buick, BMW oder Chevrolet – die historischen Fahrzeuge, die bis 1930 gebaut wurden, waren die Hauptdarsteller. Ein Auto lag sogar ganz besonders im aktuellen Trend, denn das Detroit Electric 90 Coupe von 1913 schnurrte batteriebetrieben durch die Lechstadt. 53 Schnauferl waren gestartet und 49 erreichten nach einigen Wertungsprüfungen das Ziel. Um Geschwindigkeit ging es bei dieser Rallye natürlich nicht. Die Sieger Bettina und Uwe Birnbaum holten mit ihrem Chevrolet 1.164 Punkte. Ebenfalls auf dem Treppchen: die Eheleute Vogel mit einem Bentley 4,5 L (1.122) sowie Peter und Irene Forstner in ihrem MG 18/80 MKI (1.107).



Heike Eisele von der Veranstaltungsleitung führte als Moderatorin durch den Nachmittag und war schließlich erschöpft, aber auch überglücklich: „Eine wunderschöne und in dieser Form wohl einmalige Veranstaltung vor einer großartigen Kulisse in einem bunten Mix aus blauem Himmel, glänzendem Metall und durchweg gut gelaunten Gesichtern, insbesondere am Hauptplatz. Es ist eine große Ehre, Teil der Herkomer Konkurrenz sein und diese mitgestalten und moderieren zu dürfen.“



Abgerundet wurde das Oldtimer-Event durch ein abendliches Gala-Dinner, bei dem die Teilnehmer ausreichend Zeit für Benzin- und Oldtimergespräche hatten. Eines ist sicher: Wiederkommen möchten sie in zwei Jahren alle.