Nudeln und Klopapier

Junge Bühne Landsberg im Film: »Rapunzel in Quarantäne«

Von: Susanne Greiner

Schneewittchen fliegt durch die Wälder des Landkreises Landsberg - im Film „Rapunzel in Quarantäne“ der Jungen Bühne Landsberg. © Andres

Landsberg – Wie würde es wohl aussehen, wenn in der Märchenwelt eine Pandemie ausgebrochen wäre? Hätte die Großmutter, zur Risikogruppe gehörend, dem bösen Wolf die Tür geöffnet? Gibt es digitale Portale, um den perfekten Prinzen zu finden? Und was, wenn die 13.-Fee-Kachel beim Online-Geburtstagsmeeting von Dornröschen nicht mehr auf den Bildschirm passt? Fragen, die sich die Junge Bühne Landsberg in der von der Coronapandemie geprägten Zeit gestellt hat. Die Antworten sind jetzt in einem Film zu sehen: „Rapunzel in Quarantäne – Oder was wäre gewesen, wenn in der Märchenwelt eine Pandemie ausgebrochen wäre?“ Ein äußerst fantasie- und humorvolles Werk, dass das große Engagement und die Leidenschaft fürs Theaterspielen aller Beteiligten zeigt.

ass aufgrund der Kontaktbeschränkungen Theaterspielen nahezu unmöglich wurde“, erzählt die Leiterin der jungen Bühne Julia Andres bei der Premiere am Freitagabend im Stadttheater. „Eigentlich war es ganz klein geplant, am Anfang waren es elf Personen, die mitmachen wollten.“ Letztendlich sind es rund 50 Jugendliche geworden – weshalb der Film auch nicht gerade kurz ist: zweieinhalb Stunden dauert er, im Directors Cut dreieinviertel. „Aber ich bin auch Theaterpädagogin“, sagt Andres. Werde normalerweise in Bezug auf die Handlung, den Spannungsverlauf geschnitten, sei es ihr auch wichtig gewesen, alle Schauspielerinnen und Schauspieler zu zeigen – um die Leidenschaft zu würdigen, mit der alle am Projekt mitgewirkt haben.



Sieben Märchen werden in der Rahmenhandlung von Rapunzel eingebettet – der ihre großartig verschroben dargestellte Mutter ganz schön auf den Zeiger geht. Typisch Teenager eben. Isoliert im Turm, findet Rapunzel ein Märchenbuch und beginnt zu lesen. Rapunzels Turm von außen entpuppt sich als der Jungfernsprungturm. Die Innenszenen sind im Mutterturm gedreht. Neben weiteren Landsberger Bauten wie Bayertor oder das Innere des historischen Rathauses ist auch das Schloss Greifenberg Drehort – und viele Wälder und Wiesen im Landkreis.



Nudeln und Klopapier



Die Märchen sind Klassiker, leicht abgewandelt: das tapfere Schneiderlein, der die Fliege mit ungeahnten Sprachfähigkeiten (großartig animiert!) nicht erschlägt – er rettet lieber Leben durch das Schneidern von 10.000 Masken. In „König Drosselbart“ sucht Prinzessin Lulu nach einem Prinzen – pandemiebedingt auf „Pinder“, dem „Prinzenfinder“. Schneewittchen hinter den sieben Bergen bestellt bei ‚Zwergando‘, raus darf sie ja nicht. Sterntaler besitzt statt einem Kanten Brot wahren Reichtum: ein Päckchen Nudeln und Klopapier. Rotkäppchen verirrt sich, weil das Navi im Wald kein Netz findet. Statt mit dem grimmschen Wolf unterhält es sich mit einem Biologen – der zum Tier wird, weil Rotkäppchen mit ihrem Korb voller Plastik-Discounter-Ware den Wald zumüllt. Dennoch keine Gefahr für die Großmutter: sie lässt ihn nicht herein, auch wenn er die Heizdecke noch so blumig anpreist: Kontaktbeschränkungen.



Es sind die Kleinigkeiten, die den Film charmant machen: die aufwendigen Requisiten wie beispielsweise das große Märchenbuch. Die selbstgeschneiderten Kostüme. Ein ungemein liebenswürdiger Wolf, ein besserwisserische Frosch. Oder auch der Spiegel in Schneewittchen, offenbar aus Berlin, trinkt gern mal einen über den Durst. Es gibt neben veganem Essen Märchenfiguren, die sich für den Umweltschutz einsetzen, homosexuelle Paare, die kurzerhand das Gesetz der männlichen Thronfolge abschaffen. Und schließlich der unterschwellige Humor samt ‚Running Gag‘: zwei Räuber, deren Kenntnisse des Räubertums eher niedrig angesiedelt sind.



Man kann vor der Jungen Bühne Landsberg nur den Hut ziehen: Dass aus einer Situation, die das Theaterspielen nahezu unmöglich macht, so etwas Kreatives entstehen kann, ist bewundernswert. Dass jeder der rund 50 Teilnehmenden seinen Namen im Abspann auf der großen Leinwand des Stadttheater lesen konnte, ist eine kleine Belohnung – für die Konsequenz und den Optimismus, die es braucht, um aus Hindernissen Schönes entstehen zu lassen.

Der Film läuft am morgigen Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr als Directors Cut nochmals im Stadttheater, eine weitere Vorstellung gibt es am Sonntagabend um 20 Uhr im Stadttheater.