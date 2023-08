Kauferinger Red Hocks zu Testspielen in Zürich

Von: Rasso Schorer

Teilen

Die neue Saison nähert sich mit großen Schritten: Martin Rieß (Mitte) und die Red Hocks biegen auf die Zielgerade ihrer Vorbereitung ein. © Schwarz/Finkenzeller

Kaufering – Am Wochenende 9./10. September beginnt die neue Saison für die Red Hocks in Berlin, ehe am 16. September die Floor Fighters Chemnitz zum ersten Heimspiel an den Lech kommen. Zwei Wochen Vorbereitung bleiben Kauferings Bundesligafloorballern also noch. Wichtige Eindrücke für die Zielgerade soll das kommende Wochenende bringen.

Einem willkommenen Härtetest blickt Headcoach Daniel Nustedt entgegen. Im Teilnehmerfeld der Trophy der Zürich Oberland Pumas (2. Liga in der Schweiz; vierthöchste Spielklasse) tummeln sich neben seinen Red Hocks und den Gastgebern auch der UHC Einhorn Grünenberg, der UHC Obersiggenthal, die White Indians Inwil-Baar (alle ebenfalls 2. Liga) und Turnierfavorit Verbano Unihockey Gordola (Nationalliga B). „Für uns wird es spannend zu sehen sein, inwiefern die Trainingseindrücke sich im Wettkampf bestätigen“, so Kauferings Coach.

Nach dem Sieg beim internationalen Lumberjacks Cup vor einigen Wochen erwartet er nun ein ausgeglicheneres Teilnehmerfeld. Zwar muss er ferienbedingt noch auf einen etwas schmaleren Kader bauen, „da können dann aber einige nochmals mehr Spielzeit sammeln und sich weiter anbieten“, fasst Nustedt zusammen.

Dem internationalen Gradmesser am Sonntag geht am Samstag noch ein Teamtag, unter anderem mit taktischen Inhalten, in Lindau voraus. „Alle haben richtig Bock“, freut sich der Cheftrainer aufs Wochenende.

Derweil läuft der Dauerkartenverkauf auf Hochtouren. Diese können per Mail an dauerkarten@redhocks.de bestellt werden. Bezahlt wird das Saisonticket dann direkt beim ersten Heimspiel vor Ort. Natürlich lassen sich Dauerkarten auch hernach noch direkt an der Kasse erwerben.