Die Kloker-Box für Schondorfs Bahnhofsschuppen

Von: Dieter Roettig

Die Besucher des Schondorfer Wochenmarktes werden sich bald am sanierten und optisch aufgepimpten Bahnhofsschuppen erfreuen können. © Roettig

Schondorf – 2014 stimmte die Mehrheit der Schondorfer bei einem Bürgerentscheid für den Abriss des „Schandflecks“ Bahnhofsschuppen. Ganz anders sah es das Landesamt für Denkmalschutz: Der Schuppen aus dem Jahr 1898 stelle zusammen mit dem Bahnhof als „Ensemble ein geschichtlich und künstlerisch wichtiges Denkmal“ dar. Seitdem stand das Thema mit schöner Regelmäßigkeit auf der Agenda des Gemeinderats, ohne dass man sich auf eine Lösung einigen konnte. Die scheint jetzt mit der „Box-in-Box“-Idee des Künstlers Andreas Kloker gefunden.

Das Konzept ist schnell umsetzbar, relativ kostengünstig und steht einer späteren Umgestaltung des Platzes als Ortsmitte nicht im Wege. Wie einer Rathaus-Erweiterung, der Öffnung des parkartigen Geländes hinter dem Jugendhaus oder einer teilweisen Überbauung des Edeka-Parkplatzes. 13 der 15 Gemeinderäte stimmten für die „charmante Lösung“. Damit war die kürzlich vorgestellte Machbarkeitsstudie der Architekten Wiesler und Schmidt über die „Neue Mitte“ Schondorfs erstmal vom Tisch. Zumal sie den ohnehin knappen Gemeindehaushalt Millionen gekostet hätte.

Ganz wesentlich billiger ist die Kloker-Lösung. Das Äußere des Schuppens inklusive des Dachs wird renoviert und optisch auf Vordermann gebracht. Statt einer Absenkung des Innenbodens soll ein Hebelift für Rollstuhlfahrer angebracht werden. Damit bliebe der Kellerraum als Lager erhalten. Um die Innenwände möglichst original zu erhalten und nicht zu berühren, sieht das Kloker-Konzept auch aus wärmetechnischer Notwendigkeit ein „Box in Box-System“ vor: In den rund 55 Quadratmeter großen Innenraum stellt man einen teilweise vorgefertigten Holzwürfel, für den es vielerlei Nutzungsmöglichkeiten gebe. Bürgermeister Alexander Herrmann meldete sogleich Bedarf für ein dringend notwendiges Trauungszimmer an.

Die Belichtung des Würfels findet durch die beiden Toröffnungen mit eingesetzten filigranen Stahl-Glas-Türelementen statt. Auch ein Glasdach sei möglich. Der als Umgang entstehende Raum könnte als Ausstellungsfläche zum Beispiel für Ammersee-Bilder oder historische Ansichten von Schondorf genutzt werden. Für notwendige Geschäftchen findet man Toiletten im Bahnhof nebenan.



Abgeschmettert wurde vom Gemeinderat mit 12 gegen 3 Stimmen der Wunsch des Schondorfer Brauvereins, ein Drittel der Fläche zum Bierbrauen nutzen zu dürfen. „Der Geruch von Hopfen und Malz passt wohl nicht zu einem Trauungszimmer“, meinte bedauernd Bürgermeister Herrmann. Ob die Box letztendlich zum Hochzeiten, als Tourist-Info oder als Ausweichbüro vom Rathaus genutzt wird, ließen die Gemeinderäte in diesem Anfangsstadium offen.



Andreas Kloker zeigte sich glücklich, dass der historische Güterschuppen in seiner Form erhalten bleibt. Als Beispiel, wie man aus einem schäbigen Bahngebäude ein Schmuckkasterl machen kann, nannte er das rote Ex-Stellwerk seiner Kollegin Annunciata Foresti in Dießen. „Wir sind hier in Schondorf nicht gerade gesegnet mit denkmalgeschützten Gebäuden“, sagte er. „Darum finde ich es besonders wichtig, den Schuppen für unsere Nachwelt zu erhalten.“ 2024, zehn Jahre nach dem Bürgervotum für den Abriss, könnten die Schondorfer die Einweihung des Schuppens in neuem Gewand feiern, wenn die Detailplanungen zügig vorangehen.