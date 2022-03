Allein unter Frauen

Mirjam Kendler (links) als Köchin und ehemaliges Kindermädchen Madame Chanel mit ihrem Song „Ich weiß, dass ihr nichts von mir wisst“. jeder Rolle hat Komponist Franz Wittenbrink einen eigenen ‚Charakter-Song zugeschrieben. Mit auf der Bühne: Dagny dewath, Marget Flach, Gabriele Graf, Anja Klawund, Christa Pillmann, Nathalie Schott und Anuschka Tochtermann. © KS

Landsberg – Theater darf auch mal nett sein: Das Münchener Tourneetheater „theaterlust“ hat sich die Krimikomödie „Acht Frauen“ von Robert Thomas auf den Spielplan gesetzt. Der Franzose hat das Stück 1962 geschrieben. Das Thema: Emanzipation, in gewissem Sinne. Thomas‘ Sicht des Themas ist natürlich nicht aktuell. Aber unterhaltsam.

Was den Zuschauer bei den „Acht Frauen“ der theaterlust-Inszenierung erwartet, macht Regisseur Thomas Luft gleich in der ersten Szene klar: Die Jüngste (Tochter Catherine) schiebt die im Rollstuhl sitzende Älteste (Mamy, die Großmutter) zu „Rock around the Clock“ über die Bühne. Generationen – und mit ihnen Welten – prallen aufeinander, der im Prinzip zeitlose Clash of Cultures. Da ist die Tradition, das konservative Nachkriegs-Frankreich der frühen 50er und die aufbegehrende, freiheitsliebende Jugend einer neuen Zeit. Luft bettet diesen Kontrast in Slapstick und viel Wirbel: die Szenen sind voller Bewegung, es wird (sehr) viel gekreischt und Dank der Musik von Franz Wittenbrink, die jeder der acht Frauen einen ‚Charakter-Song‘ zuschreibt, auch gesungen und getanzt. Dabei bleibt Luft gänzlich in der Originalzeit – und das ist gut so.



Die Handlung: Weihnachten, eine Villa im Schnee, Frühstück. Doch der Hausherr erscheint nicht. Denn er liegt, so behauptet das zumindest Catherine, im Bett, erstochen mit einem Brieföffner (samt Elfenbeingriff). Sieben Frauen sind im Haushalt anwesend, die achte, die Femme-Fatale-Schwester des vermeintlich Ermordeten, kommt nach. Wirklich traurig ist keine. Denn die zweite Tochter übernimmt zügig die Rolle des Kommissars und will aufklären. Dabei kommen Intrigen und Vorlieben, Sticheleien, purer Hass sowie Liebe und Lust zutage. Jede hatte einen Grund für den Mord, jede die Gelegenheit, keine hat ein Alibi. Nach und nach enthüllen sich die Vorlieben und Hintergründe, bis letztendlich Catherine den Spuk beendet: Alles nur Fake, der Patriarch lebt, er wollte nur wissen, wie ‚seine‘ Frauen wirklich über ihn reden. Offenbar nicht wie erhofft: Als Catherine am Ende in sein Zimmer geht, erschießt er sich.



Die Figuren sind durch und durch Klischees: die gutmütige Köchin, der Backfisch, das lüsterne Hausmädchen, die Gattin mit dem Liebhaber. Aber der französischen Komödie geht es oft nicht um Personen mit Identifikationspotential, sondern um Rollen – Klischees, die in ihrer konstruierten Art deutliche Aussagen machen. Bei Thomas zum Beispiel, dass alle acht Frauen in irgendeiner Weise vom Patriarchen abhängig sind. Da muss dann die ältere Tochter erkennen, dass ihr Vater gar nicht ihr Vater ist – ganz gut so, denn sie ist von ihm schwanger.



So viel Konstrukt ließ manchen leise aufstöhnen. Insgesamt überwog aber das starke Ensemble und eine Regie, die die oft zahlreich auf der Bühne anwesenden Schauspielerinnen nie untätig ‚stehenließ‘, sondern ihnen stets einen Platz gab. Dazu kamen einige Slapstick-Momente – insbesondere äußerst kreative Formen des Sich-Versteckens, beispielsweise mit den Händen vor den Augen – die der französisch formalen Komödie noch eine angenehme Prise englischen Humor beimischten.