Die Kulturförderpreisträger im Landkreis Landsberg

Von: Susanne Greiner

Das Landratsamt Landsberg hat die Kulturförderpreisträger 2022 bekanntgegeben. © kb

Landkreis – Seit 25 Jahren vergibt das Landratsamt Landsberg den Kulturförderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis. Wer ihn dieses Jahr erhält, ist jetzt im Kulturausschuss entschieden worden. Die Verleihung findet am Freitag, 18. November, im Stadttheater Landsberg statt.

Dieses Jahr gibt es gleich fünf Preisträger: Zwei Sonderpreise wird der Landkreis vergeben. Einer davon geht an den von Silvia Elvers geleiteten Kinder- und Jugendchor „DoReMi“ der evangelischen Pauluskirche Kaufering. Und der zweite Sonderpreis geht an Viva Randerscheinungen, die in diesem Jahr auch ihr zehnjähriges Bestehen feiern (der KREISBOTE berichtete).



Der ‚musikalische‘ Kulturförderpreis geht an den 23-jährigen Fagottspieler und Pianist Timm Kornelius, der aktuell in Augsburg lebt. Mit dem 27-jährigen Landsberger Vincent Göhlich alias erwa.one zeichnet der Landkreis heuer einen Streetart-Graffiti-Künstler aus. Der dritte Förderpreis ist ein ‚cineastischer‘: Er geht an den 28-jährigen Regisseur Lennart Hüper aus Landsberg. Er hat den Film „Nichts Neues“ über Claus-Peter Reisch und die ‚LIfeline‘ auf Malta gemacht (der KREISBOTE berichtete). Ein anderes Projekt ist „Reihe 6“ über einen Vater mit seinem Sohn in Georgien, die ihre Familie in Südossetien wegen des Kaukasuskrieges seit 2008 nicht mehr gesehen haben.