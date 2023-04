Landsberger Aigner-Brüder sind Deutsche Meister

Von: Susanne Greiner

Jubeln über ihren Erfolg: Alexander (links) und Maximilian Aigner vom Ruderclub am Lech Kaufering haben im Leichtgewicht-Männer-Zweier den Deutschen Meistertitel geholt. © RCLK

Kaufering/Brandenburg - Der Ruderschlag zum Meistertitel: Die ‚Ruderbrüder‘ Alexander und Maximilian Eigner vom Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) haben sich auf der 2.000-Meter-Strecke im Leichtgewicht-Männer-Zweier den Titel bei der Deutschen Kleinbootmeisterschaft in Brandenburg geholt.

Nach 6:57,27 Minuten haben Maximilian und Alexander Aigner die Ziellinie in ihrem Ruder-Zweier überquert – und sind damit in dieser Disziplin Deutscher Meister. Die Brüder knüpfen damit an ihren Erfolg vom letzten Jahr an.



„Es gab keine Vorläufe, daher konnten wir schlecht einschätzen, wie stark die anderen Boote sind“, so Alexander am Sonntag nach den Rennen – weshalb die beiden die ersten 1.000 Meter passiv angingen. „Max hat dann auf den letzten 1.000 mehrmals einen Zehner angesagt“, erzählt Andreas. Und so habe man den nötigen Abstand zu den anderen Booten bekommen.



„Wir haben das Rennen in einer Pause unserer Wanderfahrt in Passau auf dem Handy live mitverfolgt“, erzählt 1. Vorsitzender des RCLK Sascha Barby, „Mach dem Sieg der beiden war die Stimmung natürlich auf dem Höhepunkt!“



Aber auch die Jugend des RCLK war erfolgreich: auf dem Inn-River-Race in Passau. Als schnellster Achter mit 17:07,95 konnten Jonas Walter und Jasper Haas als Junioren-Männer in Renngemeinschaft mit dem Passauer RV und dem Schweinfurter RC Franken auf 5.500 Metern Rennstrecke den ersten Platz eingefahren.



Freuen kann sich der RCLK aber auch über seinen Frauen-Vierer mit Christine Bihler, Beate Pielmeier, Cordula Henz und Monika Heim mit Andrea Brücklmayr am Steuer: Mit einer Zeit von 23:31, 47 ging deren Boot als erstes durchs Ziel.



Nicht ganz so glänzend sind die Ergebnisse für die Masters-Rennboote des RCLK: Sie konnten keinen Sieg einfahren. Grund dafür war allerdings nicht die Leistung der Ruderer. Denn eines der Boote war beim Rudern zum Startpunkt mit Treibholz kollidiert und wurde dabei so stark an der Lenkung beschädigt, dass die Mannschaft zwar startete, an einen Sieg aber nicht zu denken war. Eine zumindest entspannte Entschädigung gab es am Sonntag bei der Wanderfahrt auf dem Inn, die der RCLK traditionell nach der Regatta in Passau veranstaltet.



Das nächste große Event steht für den RCLK indessen direkt vor dem eigenen Bootshaus an: Der Verein richtet am 20. Mai auf dem Lechteilstück in Kaufering die 23. Welfenregatta aus.