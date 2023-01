Solarenergie: LENA rennt offene Türen ein

Von: Sabine Fleischer

Teilen

Im Mittelpunkt der landkreisweiten LENA-Vortragsreihe 2022 „Mein Solarprojekt“ stand der Ausbau der Photovoltaik auf öffentlichen und privaten Dächern. © eza!

Landkreis – Sonnige Zeiten für die lokale Energiewende? Die Vortragsreihe ‚Mein Solarprojekt‘ der Landsberger Energie Agentur (LENA) ist jedenfalls bei den Zuhörern im Landkreis gut angekommen. In 22 Gemeinden stellte die interessierte Bürgerschaft viele Fragen. Nur die Ammersee-Region blieb zurückhaltend.

Dr. Peter Koch, stellvertretender Vorsitzender von LENA, ist zufrieden mit den letzten zwei Jahren Solarkampagne im Landkreis: „Von den 31 Gemeinden haben wir bei den meisten offene Türen eingerannt.“ Zu Beginn habe man den persönlichen Draht zu einigen Bürgermeistern genutzt und die Gemeinden aktiv auf Interesse an einem Energie-Thementag vor Ort angesprochen, später wurden alle Kommunen angeschrieben – zum Teil mehrfach. Nach der Anfangsphase kamen viele Gemeindeoberhäupter selbstständig auf die LENA zu.



Allerdings sei es „schon etwas merkwürdig, aber geografisch bemerkenswert“, wenn bestimmte Stellen auf der Landkreiskarte ‚weiß‘ blieben. „Von den Ammersee-Gemeinden hat sich nur Utting – über einen Gemeinderatsbeschluss – interessiert,“ bedauert Koch. Anfang März werde hier einer der letzten Abende zum Ausbau der Solarenergie stattfinden.



Im Laufe der zwei Jahre wandelte sich die anfänglich reine Info-Kampagne in eine „echte Beratungsveranstaltung“. Koch nennt einige im zeitlichen Zusammenhang stehende Ergebnisse: Bau einer PV-Anlage auf dem Kindergarten in Vilgertshofen oder die Planung von Nah­wärmenetzten in Prittriching, Igling und Vilgertshofen, zum Teil unterstützt durch die LENA Service GmbH.



Hauptziel aber war die Aufklärung über die Vorteile einer PV-Anlage auf Dächern; und diese haben sich mehr als 1.000 Landkreisbürger angehört, im Durchschnitt kamen laut LENA gut zwei Prozent der jeweiligen Einwohnerzahl zu den Infoabenden in den einzelnen Ortschaften. „Spitzenreiter waren Weil mit 120 Zuhörern (stärkste Besucherzahl) und Thaining mit fünf Prozent seiner Bevölkerung und 55 Personen.“



Der Landkreis sponserte die öffentliche Bewusstseinsbildung in Sachen Solarenergie mit knapp 20.000 Euro. „Davon wurde ein Werkstudent und Werbung bezahlt. Wir mussten das Budget aber nicht ganz ausschöpfen. Vom Landratsamt wurden wir organisatorisch und persönlich sehr unterstützt.“ Konservativ geschätzt steckte LENA rund 700 Ehrenamtsstunden in die Vortragsreihe. Bei allen Veranstaltungen klappte auch die Hilfe durch die Gemeinden „hervorragend“, so Koch. Man wurde tatkräftig unterstützt, sowohl beim Druck und bei der Verteilung der Werbe-Flyer als auch beim Ablauf vor Ort.



Als größten Gewinn für die zukünftige Arbeit von LENA sieht der 2. Vorsitzende „den engen Kontakt zu den Gemeinden“ „Wir sind alle ein Stück näher zusammengerückt.“ Die Energie­agentur konnte beweisen, „dass die das ganz gutmachen in Sachen Wissen und Beratung“. Dass die Energiepreisentwicklung vergangenes Jahr die Akzeptanz einer notwendigen Energiewende gepusht hat, war ein willkommener Nebeneffekt.



Als nächstes wolle man das Thema „Wärme“ angehen. „Im Privathaushalt wird vier Mal soviel Wärme verbraucht wie Strom.“ Ab Mai 2023 soll es dazu eine neue Kampagne geben. Dieses Mal etwas kompakter angelegt: etwa sechs Veranstaltungen in den größeren Hallen im Landkreis für Interessierte aus 30 Kilometern Umkreis. Allerdings sei das Thema ungleich komplexer und fast noch wichtiger. Diplomingenieur Koch betont, dass es hier vor allem über die (theoretischen)Möglichkeiten von Dämmung sowie Einsatz von Wärmepumpen und Pelletheizungen gehen wird. „Bei der Photovoltaik ist es einfach, da kann der Zuhörer – von uns gut informiert – schnell in die Planung übergehen, das rechnet sich fast immer. Heizen aber ist so eine Sache, da ist viel Individualität gefragt und die Kosten-Nutzen-Kalkulation um einiges schwieriger.“