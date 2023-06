„Die Landsberger Jugend singt“ am 1. Juli: acht Chöre auf der Bühne

Von: Susanne Greiner

Auch beim Konzert im Großformat letztes Jahr „The Peacemakers“ war Chorleiterin Marianne Lösch treibende Kraft - wie auch heuer für das große Konzert am 1. Juli in Hl. Engel: mit acht Landsberger Kinder- und Jugendchören bei „Die Landsberger Jugend singt“. © Greiner

Landsberg – Was das Zusammenbringen von Chören und instrumental Musizierenden angeht, ist Organistin und Chorleiterin Marianne Lösch geübt. Erst letztes Jahr begeisterte sie mit „The Peacemakers“, einem Konzert mit sieben Landsberger Chören. Dieses Jahr darf es einer mehr sein: Am 1. Juli singen acht Chöre aus Landsberg um 18 Uhr in der Kirche Hl. Engel. Der Titel des Konzerts: „Die Landsberger Jugend singt“.

Das „Peacemaker“-Konzert sei mit der Grund gewesen, auch heuer wieder ein Gemeinschaftskonzert zu initiieren – ausschließlich im Kinder- und Jugendbereich, sagt Lösch. Das kommt an: „So ein großartiges Miteinander hab ich bisher im Kinder- und Jugendbereich noch nicht erlebt.“ Lösch ist begeistert, wie die Arbeit mit den acht Chören funktioniert: „Die Proben haben im Januar angefangen und sind jetzt in vollem Gang.“



Mit dabei: die Engelszungen (Hl. Engel), geleitet von Andreas Holzhauser, der Landsberger Kinder- und der Jugendchor – beide leitet Lösch –, der Kinderchor der Musikschule Landsberg mit Isabella Hahn, dazu der Jugendchor sowie der Jugendkammerchor der Musikschule, beide geleitet von Christian Förschner. Dazu kommen zwei Schulchöre: der Unterstufenchor des DZG (Leitung Andreas Kretschmer) und der Unterstufenchor des IKG (Leitung Tobias Eglhofer). Instrumental mitwirken werden Saxophonist Stefan Schmid sowie Christiane und Martin Honsalek (Violine/Viola).



Das Konzert wird vielseitig, verspricht Lösch. Um dennoch Struktur zu schaffen, gibt es vier Themenblöcke: „Frieden“, „die Rose“, „Lob und Gebet“ und „Natur“. Und am Ende jedes Blocks steht eine Neukomposition: zum Thema Wasser von Thaddäus Dorsch, ein Werk für mehrstimmigen Kinderchor, „ein ganz tolles Stück“, verspricht Lösch. Oder das anspruchsvolle Werk „im Stil Arvo Pärts“ von Martin Honsalek, der den vierstimmigen Chorsatz mit der Bratsche begleiten wird. Jürgen Geiger hat zum Thema „Rose“ komponiert. Und zum Block „Frieden“ gibt es einen Popsong der DZG-Abiturientin Amely Bippus.



Das Plakat zum Chorkonzert am 1. Juli hat IKG-Sechstklässlerin Lisa Kessler gestaltet. © Lösch/Kessler

Auch das Konzert-Plakat stammt von einer Schülerin: Die Sechstklässlerin Lisa Kessler vom IKG habe auch bei ihr im Unterricht oft gemalt, erzählt Lösch. Weshalb sie Lisa fragte, ob sie nicht das Konzertplakat gestalten mag. Was die mit Begeisterung gemacht hat: acht Chorgruppen, die aus vollem Hals singen, samt Orgel über den ‚Zacken‘ von Hl. Engel sind zu sehen. (s. Foto) – ein Plakat, dass die Begeisterung der Mitwirkenden bestens transportiert.