Landsberger Salonmusik unterm festlichen Lüster

Von: Susanne Greiner

Teilen

Matthias Well (links) ist neuer Konzertmeister der Landsberger Salonmusiker mit Ludwig Hahn (2.v.l.), Eberhard Knobloch, Julian Johannes, Annette Hartig, Eugen Hoesch, Franz LIchtenstern (rechts) und Susanna Klovsky. Nicht fehlen durfte natürlich Moderator und Sänger Herbert Hanko (Mitte). © Greiner

Landsberg – Wann vermisst man in Landsberg ein Ballkleid à la Sissi? Beim Neujahrskonzert des Landsberger Salonmusik-Ensembles im schmucken Festsaal des Historischen Rathauses. Zwar ist Tanzen aufgrund der stets ausverkauften Konzerte nicht möglich. Aber Walzer wird dabei großgeschrieben – obwohl Oboist Julian Johannes dieses Jahr etwas weniger ‚Wiener Schmäh‘ und dafür mehr Internationales ins Programm aufgenommen hat. Eine liebgewonnene Tradition wurde aber auch heuer beibehalten: der Radetzky-Marsch – mit ‚Publikum-Klatsch-Dirigat‘ von Moderator und Sänger Herbert Hanko.

Noch etwas ist dieses Jahr anders: Konzertmeister Toyomi Suzuki hat seinen Posten abgegeben – an keinen geringeren als Matthias Well, Sohn des Biermösl-Blosn-Musikers Michael Well. Der knapp 30-Jährige Geiger leitet das achtköpige Ensemble souverän und mit großartigem Taktgefühl. Das zeigt sich nach einem temperamentvollen „Ungarischen Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms samt zahlreicher Verzierungen in Wells Stimme besonders deutlich bei „Rosen aus dem Süden“ vom Walzerkönig Johann Strauss (Sohn). Die gesetzten Generalpausen sind nicht zu kurz und nicht zu lang. Und der Walzerschwung scheint Well im Blut zu liegen – auch wenn das Stück gerade wegen der Generalpausen ein reiner Konzertwalzer, also nur zum Vortrag geeignet, ist. Dass Walzer im Spätbarock sogar verboten waren, erläutert Moderator Hanko in seiner gewohnt informativ-humorvollen Art: „Viel zu sinnlich“ sei ja dieser Tanz – und deshalb „gesundheitsschädigend“.



Im weiteren Programm glänzten Kreisler-Präziosen oder auch die Ouvertüre der „Fledermaus“, die die Landsberger Salonmusiker mit Leidenschaft und Präzision meisterten. Die Operette, deren Musik Johann Strauss in 42 Tagen komponiert haben soll, sei bei ihrer Uraufführung in Wien 1874 kein großer Erfolg gewesen, steuert Hanko bei. Sie habe erst eine halbe ‚Europatournee‘ absolvieren müssen, bevor sie Gustav Mahler gut 20 Jahre später – trotz ihrer „Champagner-Fröhlichkeit“ – ins Programm des Wiener Hof­operntheaters aufnahm. Eine Weisheit, die später im „Gelassenheitsgebet“ des US-Theologen Reinhold Niebuhr auftauchen wird, ist übrigens schon in der „Fledermaus“ enthalten: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.“



In der zweiten Hälfte verlässt das Salonorchester kurzzeitig die Wiener Pfade und zeigt seine Tango-Nuevo-Künste: mit Astor Piazzolas „Primavera“ aus den „Las Cuatro Estaciones Porteñas“, den „Vier Jahreszeiten für Buenos Aires“, Piazzolas Antwort auf Vivaldi. Das Stück punktet nach der synkopischen Fuge mit Barockeinschlag vor allem durch seinen ‚singenden‘ zweiten Teil samt Cello-Solo von Franz Lichtenstern, in das erst die 2. Geige, anschließend Well an der 1. Geige samt chromatischen Tonfolgen in höchsten Tonlagen einstimmen – eine Hymne auf das Erwachen der Natur.



Dass auch Briten schwelgerisch sein können, beweisen die Salonmusiker mit Edward Elgars ursprünglich für Geige und Klavier geschriebenem „Salut d‘amour“, einem schmachtenden Liebesgruß, den der Brite mit dem Hinweis „à Carice“ seiner Frau Caroline Alice widmete.



Nicht fehlen darf natürlich Hankos Gesangeinsatz. Und der kommt gleich zweimal: bei „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“, dem Evergreen aus dem „Bettelstudenten“ von Carl Millöcker. Ein Lied, in dem sich der Protagonist darüber echauffiert, dass ihn, den Mann, die Geküsste, eine Frau (!), doch tatsächlich geschlagen habe – mit einem Fächer! Das zweite Lied, in dem Hankos Stimme ertönt, ist der „Kriminaltango“. Der wohl jedem bekannte Text von Kurt Feltz mit dem „Schuss“ sitzt dabei auf einer Melodie des Italieners Piero Trombetta.



Das Publikum der Sonntagsmatinee bedankt sich mit großem Applaus bei den Salonmusikern; am Freitagabend sind es gar Standing Ovations. Eingefordert wird natürlich auch in diesem Jahr die Standard-Zugabe: der Radetzky-Marsch von Johann Strauss – diesmal der Vater. Und wie es sich gehört, dirigiert Hanko das Klatschen des Publikums: erst sanft, dann lauter, schließlich bahnbrechend. Wobei die Disziplin nicht fehlen darf, betont Hanko. Denn „die ist nötig, um an der richtigen Stelle aufzuhören“.