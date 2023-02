Stressfreier Umzug

Endlich fester Boden unter den Füßen

Von: Nathalie Schelle

Das Team der Landsberger Tafel versorgt seit dem 8. Februar seine Gäste am neuen Standort mit Lebensmitteln. © Klocker

Nach vielen Jahren und vielen Umzügen hat die Landsberger Tafel endlich neue Räume gefunden – in denen sie auch für lange Zeit bleiben kann.

Landsberg – Es ist der 8. Februar, ein Mittwoch um 10 Uhr. Viele Menschen haben sich vor dem BRK-Sozialzentrum versammelt. Der Grund: hier hat die Landsberger Tafel ihren neuen Sitz. Und ab 11 Uhr können sich die Bedürftigen ihre Lebensmittel abholen.



Im Inneren wuseln rund 15 Mitarbeiter der Landsberger Tafel, um alle Lebensmittel für die Gäste vorzubereiten. Eine Helferin kümmert sich um das Gebäck, ein anderer Helfer stapelt bereits gefüllte Kisten, ein Dritter bringt haufenweise Lebensmittel von draußen rein. Und mittendrin ist Marlies Klocker, die Vereinsvorsitzende der Tafel.



Sie hat in ihren 17 Jahren im Dienst schon viele Umzüge der Tafel mitgemacht: „Wir haben in der Lechstraße angefangen, im damaligen Sozialzentrum St. Martin.“ Da war die Tafel allerdings im Keller untergebracht. „Als es dann immer mehr Haushalte wurden, die wir versorgen mussten, hat der Platz irgendwann nicht mehr gereicht.“ Raus aus dem Keller und rein ins Jugendzentrum der Spöttinger Straße lautete dann die Devise. „Da hatten wir dann viel Platz, wir mussten aber jedes Mal die Tische für die Waren aufstellen und hatten keinen Lagerraum.“



Nach eineinhalb Jahren mussten Klocker und ihr Team dann aber immer öfter wegen Veranstaltungen ausziehen. „Wir sind dann ins Sportzentrum und in die evangelische Kirche ausgewichen.“ Es sei schnell klar gewesen, dass das auch keine dauerhafte Lösung sei. „Nach drei Jahren waren wir dann in der Pöttinger Pflugfabrik. Da blieben wir dann bis sie abgerissen wurde.“ Auch mit dem nächsten Standort der Tafel hatte das Team kein Glück. „Danach waren wir zwei Jahre im Rot-Kreuz- Haus. 2020 mussten wir dann da auch raus, weil es ebenfalls abgerissen wurde.“



Stressfreier Umzug

Nachdem die beiden vorherigen Standorte abgerissen wurden, ist Klocker mit ihrer Tafel im Anbau der Schlossbergschule untergekommen. Aber auch das sollte nicht von langer Dauer sein. Zwar wird der Anbau nicht sofort abgerissen. Aber im Lauf der Baumaßnahmen Schlossbergschule kommt er weg. „Und als dann hier in der Ehrenpreisstraße das BRK sein Sozialzentrum gebaut hat, haben wir diese Räume gemietet.“



Der Umzug sei kurz und schmerzlos verlaufen. „Wir haben am Freitag angefangen hier zu putzen und haben in der Schlossbergschule alles eingepackt.“ Am Samstag seien dann vom Roten Kreuz zwei große Lkws und ein paar Helfer gekommen, mit denen das Team der Tafel alles eingepackt und gute zwei Kilometer weiter im Sozialzentrum wieder ausgeladen hat.



Für die Besucher habe sich, bis auf den neuen Standort, nichts geändert. Die Parksituation sei ein bisschen schwierig, weil die Gäste nicht auf dem Rot-Kreuz-Gelände parken dürften. „Aber an der Schlossbergschule zu parken war auch nicht einfacher“, sagt Klocker.



Nach den vielen Umzügen bleibt sie mit ihrem Team jetzt in der Ehrenpreisstraße. „Wir haben einen Zehnjahresvertrag.“ Sowohl die Gäste als auch die Helfer der Tafel können sich also an den neuen Standort gewöhnen. Von Ruhe ist allerdings jetzt noch nichts zu spüren: Die kommenden Stunden sind wichtig: „Wir testen heute aus, wie man alles am Praktischsten vollziehen kann, sodass wir wenig Aufwand haben, aber trotzdem viel erreichen.“