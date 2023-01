Lechrain Volleys sind raus aus dem Keller

Von: Susanne Greiner

Erfolg auf ganzer Linie: Die Herren 1 der Lechrain Volleys setzen sich gegen Schwabing mit souveränem Spiel durch. © Timmer

Landkreis – Ein guter Start ins neue Jahr: Bei der FTM Schwabing 2 haben sich die Herren 1 der Lechrain Volleys (LRV) souverän durchgesetzt. Damit können den Keller der Landesliga Süd-West hinter sich lassen.

Große Erwartungen: Die Herren 1 der Lechrain Volleys erhofften sich Gutes vom Auswärtsspieltag in München Schwabing. Das intensive Training über die Weihnachtsfeiertage sollte sich auch bezahlt machen: Der mit 14 Spielern vollständige Kader holte sich mit 3:1 einen wichtigen Sieg. Die Schwabinger (Tabellenfünfter) waren noch unbekannt und schwer einzuschätzen. Das Ziel der LRV war aber klar: drei weitere Punkte in der Landesliga Süd-West holen, um sich aus dem „Tabellen-Keller“ zu verabschieden.



Beide Teams starteten engagiert – ein Spiel auf Augenhöhe samt engem Schlagabtausch. Den ersten Satz mussten die Herren mit 27:29 abgeben. Dank dem starken Aufschlag von Neuzugang Hannes Rosenow und einem souveränen Team setzten sich die LRV mit 15:2 ab und sicherten sich den zweiten Satz mit 25:16. Und auch die Sätze 3 und 4 gingen mit jeweils 25:22 an die Herren-1-Mannschaft.



Mit diesen absolut verdienten und wichtigen drei Punkten reisten die LRV wieder in die Heimat – und arbeiten sich damit auf den 6. Platz der Landesliga Süd-West hoch. Die Bilanz bisher: Patt. Drei Siege und drei Niederlagen.



Am kommenden Samstag, 28. Januar, steht das nächste Heimspiel der Lechrain Volleys Herren 1 in der Weiler Halle gegen den TSV Haunstetten und den TV Weitnau an.