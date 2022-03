Geschafft: Die Herren der Lechrain Volleys steigen in die Landesliga auf

Ausgelassen feierten die Herren 1 der Lechrain Volley die Meisterschaft in der Bezirksliga Schwaben und den Aufstieg in die Landesliga. © LRV

Landsberg – Riesenjubel bei den Lechrain Volleys: Die Herren haben sich mit einer kämpferischen Meisterleistung gegen den VSC Donauwörth den Titel in der Bezirksliga Schwaben geholt. Damit ist klar: In der nächsten Saison werden sie in der Landesliga aufschlagen.

Schon im Vorfeld des Spitzenspiels war klar: Holt sich eine der beiden Mannschaft drei Punkte, so bedeutet dies den sicheren Aufstieg in die Landesliga. Dank des Zwei-Punkte-Vorsprungs in der Tabelle würde den Lechrain-jungs sogar ein knapper Sieg (3:2) reichen, um die Meisterschaft für sich zu entscheiden. So agierten in der Weiler Schulturnhalle am Donnerstagabend beide Teams hochkonzentriert. Und mit starken Angriffsschläge boten sie den rund 100 Zuschauern ein enges Kopf-an-Kopf Rennen. Auch sehenswerte Abwehraktionen ließen es keiner der beiden Mannschaft zu, sich deutlich abzusetzen.



Die Lechrain Volleys sicherten sich den ersten Durchgang mit 25:22. Im zweiten Satz leisteten sie sich zu Beginn einige Schwächen im Aufschlag und im Block, sodass die Donauwörther mit teilweise vier Punkten davon­zogen. Zum Ende hin wurde es wieder richtig eng und erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung – zugunsten der Donauwörther (29:27). Ein Schippe drauflegen, war angesagt und die LRV-Herren marschierten förmlich durch den dritten Abschnitt zum souveränen 25:14. Libero Christoph Rauchmeier dazu: „Gerade der außergewöhnliche Teamgeist macht diese Mannschaft so stark“. Und diese Stärke schien den Gast schwer zu beeindrucken, denn auch der vierte Satz ging klar an die Lechrainer: 25:18. Der Sieg im Spitzenspiel der Bezirksliga war damit ebenso perfekt wie die Meisterschaft.



Dies bedeutet zudem, dass die Herren 1 der Lechrain Volleys nun schon vor dem letzten Saisonspiel uneinholbar an der Tabellenspitze liegen und sich damit den Aufstieg in die Landesliga sichern. Überwältigt von der Freude versuchte Trainer Stefan Fissek seine Freude in Worte zu fassen: „Es ist unglaublich, wie sehr sich diese Mannschaft seit dem Aufstieg in die Bezirksliga vor vier Jahren weiterentwickelt hat.“ Auf ins Abenteuer Landesliga!