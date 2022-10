Die letzte Ruhe unter Bäumen am Ammersee

Von: Susanne Greiner

Der zukünftige Naturwald Ammersee liegt im Waldbesitz der GbR Forstgut Greifenberg von Maximilian von Perfall (rechts) und seinem Vater Benedikt. Das Unternehmen wird die Anlage übernehmen und pflegen. Die Bäume, zu Füßen derer Bestattungen möglich sind, sind bereits mit kleinen Plaketten nummeriert worden. © von Perfall

Greifenberg – Sich Gedanken über die eigenen Beerdigung zu machen, liegt nicht jedem. Wer es dennoch tut, könnte demnächst eine „naturnahe Beisetzung“ im Landkreis wählen. Denn am kommendem Wochenende, 15. Oktober, öffnet der Naturfriedhof Ammersee in Trägerschaft der Gemeinde Greifenberg, die hierfür auch die Satzung erlassen hat. Eigentümer der Waldflächen, die für den Friedhof vorgesehen sind, ist das Forstgut Greifenberg. Es übernimmt die knapp 19 Hektar umfassende Anlage sowie die Betreuung des Naturfriedhofes.

In den vergangenen Jahren habe der Gedanke, die Natur als letzte Ruhestätte zu wählen, immer mehr Anklang gefunden, teilt Waldbesitzer Maximilian von Perfall mit. Den Freiherren von Perfall, seit 1478 in Greifenberg ansässig, gehört der Wald, der von der eigenen GbR Forstgut Greifenberg verwaltet wird.



Jedes Jahr entschieden sich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland für eine Feuerbestattung, weiß von Perfall. Alternativ zur Bestattung auf dem Friedhof oder zur hohen See sei der Naturfriedhof als „eine neue und naturnahe Art der Urnenbeisetzung“.



Der Naturfriedhof Ammersee mit seinen „ehrwürdigen Eichen und Buchen, den jahrtausendalten Findlingen und den sonnendurchströmten Jungbäumen“ biete ideale Voraussetzungen für Urnengrabstätten im Wald. Als Begräbnisstätten können Gemeinschaftsbäume oder Partner- und Familienbäume ausgewählt werden. Entsprechend der Grabstätte sind Laufzeiten für eine Dauer von zehn bis zu 40 Jahren möglich. Eine „dezente Namenstafel mit Geburts- und Sterbedatum“ kennzeichne die jeweilige Grabstelle, so von Perfall. Man verwende ausschließlich biologisch abbaubare Urnen. Das Gelände habe man aus der Bewirtschaftung herausgenommen und seither gepflegt.



Der Naturfriedhof Ammersee liegt nördlich des Ortsteiles Painhofen. Die Zufahrt erfolgt über einen gut ausgebauten, landwirtschaftlichen Weg, der am Ortsausgang Richtung Eching abzweigt. Nach ungefähr 200 Metern erreicht man den Waldparkplatz und somit den Eingang zum Naturfriedhofentlang von Feldern und Wiesen. Von der Buche über die Eiche bis hin zu Fichte und Ahorn wachsen entlang der Gehpfaden.



Die Ruhestätten in dieser ruhigen Umgebung, „eingebettet in den Kreislauf der Natur“, seien „derzeit einzigartig im westlichen Oberbayern“, betont von Perfall. Bei einer Führung geben wir Angehörigen und Interessierten gerne die Möglichkeit, unseren Friedhof mit seinem Andachtsplatz, den angelegten Gehwegen und den verschiedenen Baumgrab-Arten zu erleben. Diese Informationsveranstaltungen sind kostenlos und finden jeweils am Dienstag um 10 Uhr und an ausgewählten Samstagen ebenfalls um 10 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mehr Informationen zum Naturfriedhof im Internet unter www.naturfriedhof-ammersee.de.