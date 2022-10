Flaggen hissen

Die Marke „LandsbergAmmerseeLech“

Stolz auf die neue Regionenmarke zeigten sich nach der Enthüllung auf dem Ammersee Landrat Thomas Eichinger, Dr. Hellmut Fröhlich vom Finanzministerium und Wirtschaftsförderer Sebastian Dold (von rechts). © Roettig

Landkreis – Sandra Perzul muss ab sofort ihre E-Mail-Signatur ergänzen. Als Bürgermeisterin der Westufer-„Hauptstadt“ Dießen schmückt sie sich bereits mit der Regionenmarke „StarnbergAmmerSee“. Jetzt kommt die Marke „LandsbergAmmerseeLech“ dazu, die im Rahmen eines Lancierungsevents auf dem Dampfer MS Utting offiziell vorgestellt wurde.

Gemeindechefin Perzul gehörte zu den geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Handwerk, Kultur und Tourismus, die Landrat Thomas Eichinger und Sebastian Dold vom Standortmarketing zusammen mit 50 Schülern des Ammersee-Gymnasiums am Dießener Dampfersteg empfingen. Die Kids trugen T-Shirts mit dem neuen Logo und winkten mit entsprechenden türkisfarbenen Fähnchen.



Drei Tage vor Beendigung der diesjährigen Schifffahrtssaison hieß es doppeldeutig „Volle Kraft voraus“. Denn mit der neuen Marke verfüge man jetzt über ein Instrument, das die regionale Identität und die besonderen Qualitäten des Landkreises widerspiegle, so der Landrat in seiner Festrede. Damit sollen langfristig Fachkräfte, Investoren, Touristen und auch Einwohner für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft gewonnen und so die Zukunftsfähigkeit des Landkreises gesichert werden. Die Marke als echter Mehrwert solle vernetzen und bestehende sowie neue Initiativen „bündeln und orchestrieren“.



Die Mission mit einer vorausschauenden Gestaltung für jetzige und künftige Generationen heiße laut den Initiatoren „Wir machen Zukunft gut“. Dazu wurde von der Innovationswerkstatt Quant aus dem Schweizerischen Graubünden als wichtigstes Erkennungsmerkmal ein prägnantes Logo entwickelt. Die türkise Farbe leitet sich dabei von den Gewässern Ammersee und Lech ab, die je nach Lichtstimmung türkis leuchten. Die beiden geschwungenen Designelemente symbolisieren Wellen, aber auch zwei ineinander greifende Hände, die Landrat Eichinger als das gelebte Miteinander in der Region interpretierte.



Flaggen hissen



Mit einer Anschubfinanzierung aus dem Fördertopf für „Regionale Identität“ wurde die neue Marke vom Bayerischen Finanz- und Heimatministerium gefördert. In Vertretung von Minister Albert Füracker war Dr. Hellmut Fröhlich angereist, der zusammen mit Thomas Eichinger und Sebastian Dold das neue Logo feierlich enthüllte.



Im Namen der vielen anwesenden Bürgermeister und Kreisräte beglückwünschte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl die Initiatoren zu der gelungenen Regionenmarke und bekräftigte die Unterstützung durch die große Kreisstadt. Sie betonte die Relevanz der Marke für das regionale Zusammengehörigkeitsgefühl, um die touristischen Potentiale der historischen Stadt und der gesamten Region sowie den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu fördern. Dazu werden unter anderem in den nächsten Tagen in allen Kommunen des Landkreises Flaggen mit der neuen Regionenmarke gehisst.



Als Botschafter der Regionenmarke trat der Landsberger Malik Harris beim Lancierungsevent bei der Ammersee-Dampferfahrt auf. © Roettig

Neben der Landkreismarkenpräsentation gab es noch einen weiteren Höhepunkt auf der Ammersee-Rundfahrt. Der Landsberger Musiker und Songwriter Malik Harris war zu einem Überraschungsauftritt zugestiegen. Quasi als Botschafter der Marke: heimatverbunden sowie zugleich weltoffen und innovativ.



Fast eine dreiviertel Stunde lang rockte er die improvisierte Bühne mit Eigenkompositionen und natürlich seinem Song „Rockstars“ vom Turiner Eurovision-Song-Contest, wo er nach einstimmiger Meinung der begeisterten Zuhörer zu Unrecht Schlusslicht wurde. Gestandene Kommunalpolitikerinnen outeten sich anschließend als Fans und belagerten Malik Harris mit Fotowünschen.