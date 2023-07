Kratzerkeller: drei Gebäude, 26 Wohnungen, Gastronomie

Von: Ulrike Osman

Den denkmalgeschützten Kratzerkeller am Katharinenberg möchte die GEM Ingenieurgesellschaft aus Karlsruhe in großem Stil um- und ausbauen. © Schwaiger

Landsberg - Mit Spannung sind die Pläne für die zukünftige Nutzung des Areals um den Kratzerkeller erwartet worden. Im Stadtrat stellten Architekt und Bauherr sie nun vor. Demnach sollen in drei Gebäuden insgesamt 26 Wohnungen, ein Gastronomie­betrieb mit Biergarten und eine Tiefgarage entstehen.

Für den Vorhabenträger, die GEM Ingenieur­gesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, hatten sich nach fast abgeschlossener Planung die Vorzeichen komplett geändert, als der Kratzerkeller im vergangenen Herbst unter Denkmalschutz gestellt wurde (der KREISBOTE berichtete). Das ursprüngliche Ziel, das Gebäude über dem historischen, ebenfalls denkmalgeschützten Gewölbekeller durch einen größeren Neubau zu ersetzen, war damit hinfällig. Die Umplanungskosten in Verbindung mit einer verschlechterten Marktlage in der Braubranche hätten in der Folge zu einer „sehr schwierigen Situation“ geführt, wie OBin Doris Baumgartl (UBV) einleitend sagte.



Die neuen Pläne sehen vor, im Bestandsgebäude sieben freifinanzierte Wohnungen mit vier bis sechs Zimmern zu schaffen. An der Ecke Katha­rinen-/Saarburgstraße soll ein eigenständiger Gastronomiebetrieb mit Biergarten und einer Bar im Gewölbekeller errichtet werden. Im Hinterhof ist ein Neubau – das sogenannte Gartenhaus – mit 16 geförderten und freifinanzierten Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen geplant. Und schließlich soll über der Tiefgaragenrampe ein „Studiogebäude“ mit weiteren drei Wohnungen à vier bis fünf Zimmer entstehen.



Die Vorentwurfsplanung sei das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit mit der Stadt, dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) und dem Gestaltungsbeirat, berichtete Planer Florian Bengert, der gemeinsam mit Projektleiter Felix Müller und Roland Beckert (GEM) nach Landsberg gekommen war. Das denkmalgeschützte Vorderhaus als „Rückgrat des Ensembles“ solle „sinnvoll und zurückhaltend ergänzt werden“, so Bengert. Das Gartenhaus rücke im Vergleich zu früheren Planungen von der Grundstücksgrenze nach Westen, um Platz für einen naturnahen Spielplatz zu schaffen.



Eine der Herausforderungen bestand darin, für das obere, 18 Meter tiefe Gebäude ein sinnvolles architektonisches Konzept zu finden. Als Lösung sind durchgesteckte, nach Ost und West orientierte Wohnungen geplant. Die Erschließung soll über den Hof erfolgen. Im Außenbereich sind Baumpflanzungen und eine „starke Eingrünung“ geplant, erläuterte Bengert.



Der Zugang zum Biergarten soll über die bestehende Treppenanlage erfolgen, der Hauptzugang zum Gastro-Neubau an der Katharinenstraße liegen. Der bestehende Eingang zum Keller bleibt erhalten. Die Anlieferung zur Gastronomie sowie ein barrierefreier Zugang sind von der Saarburgstraße aus vorgesehen.



Aus dem Stadtrat kam positive Resonanz zu den Entwürfen. OBin Baumgartl lobte die „attraktive Verbindung von Wohnungen und Gastronomie“, Petra Ruffing (CSU) die moderne Architektur und das engagierte Team. „Wir sind hier in sehr guten Händen.“ Christoph Jells (UBV) Freude über die Wiederbelebung des Gewölbekellers wurde von Christian Hettmer (CSU) geteilt, der jedoch daran erinnerte, dass es bereits bei den Planungen eines früheren Eigen­tümers Widerstand von den Anwohnern in der Saarburgstraße gegeben habe, besonders im Hinblick auf das Gartenhaus, das eine Firsthöhe von 16 Metern habe.



Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung und Mobilität, erwiderte, das Problem für die Anlieger sei weniger die Firsthöhe gewesen als der Standort. Im Gegensatz zur ersten Planung sei das Gebäude jetzt etwa neun Meter von der Grundstücksgrenze entfernt. „Von daher ist die Thematik eine ganz andere.“