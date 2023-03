Exhibitionistischer Tatverdächtiger geschnappt

Teilen

Lange trieb ein Exhibitionist im Landkreis sein Unwesen. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. © PantherMedia

Kaufering – Endlich! Die Polizei hat am Freitag einen Tatverdächtigen mit mindestens elf exhibitionistischen Fällen in Verbindung bringen können.

Er habe vom 27. September 2022 bis zum 17. Februar nach weiblichen Opfern gesucht und wollte meist von Terrassen aus auf sich aufmerksam machen. Sobald die Opfer im Alter von 14 bis 28 Jahren reagierten, flüchtete er. Nun konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis damit in Verbindung gebracht werden. Es folgte die Durchsuchung seiner Wohnung – wo Beweismaterial gefunden und sichergestellt wurde. Parallel wird ein Zusammenhang mit einer Serie aus dem Jahr 2020 überprüft, in dem es ähnliche Vorfälle gab. Die ersten Fälle ereigneten sich in Landsberg bevor sich die weiteren Taten nach Kaufering verlagerten.

Die Polizei Landsberg bittet weitere Geschädigte, die bisher noch keine Anzeige erstattet haben, sich unter der Rufnummer 08191/9320 mit den zuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzten.