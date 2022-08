Was nun, Landsberg?

Von: Werner Lauff

Momentan der Kern des Unmuts in der Stadt Landsberg: die geplante Erweiterung der Schlossbergschule Landsberg. © Stadt Landsberg

Landkreis – Ein vom Historischen Verein eingeleitetes Bürgerbegehren stellt die Pläne von Stadtrat und Verwaltung zur Erweiterung der Schlossbergschule in Frage. Nun stehen sich zwei Lager gegenüber. Viele Bürger verstehen nicht, warum die Stadt so fahrlässig mit ihrem Ambiente umgeht. Die Politik reagiert mit dem Vorwurf, der Widerspruch komme zu spät und gefährde die Schulentwicklung. Wie konnte es zu diesem Dissens kommen? Ist der aufflammende Protest Teil eines Schwelbrands? Und wie kommt Landsberg da wieder raus?

Eigentlich war die Ausgangslage günstig. In Landsberg besteht seit Jahren breiter Konsens darüber, den Schlossberg weiterhin für den Schulbetrieb zu nutzen und dazu die zwei Standorte der Grundschule am Spitalplatz zusammenzufassen. Abweichende Ideen wie der Bau eines Hotels, die Errichtung einer Jugendherberge oder die Freigabe des Areals zum Wohnungsbau wurden verworfen, ebenso wie der Gedanke eines kompletten Schulneubaus am Reischer Talweg. Wer nach den Gründen für den jetzt entstandenen Streit um den Anbau an das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1905 sucht, sollte sich noch einmal die einzelnen Verfahrensschritte ansehen. Irgendwann muss die Politik, salopp formuliert, „falsch abgebogen“ sein, was in die jetzt erreichte Sackgasse geführt hat.



Tatsächlich ist das Geschehen einfach zu erklären. Ausgangslage ist der Beschluss des Stadtrats am 25. Juli 2018. Da geht das Gremium der Sitzungsvorlage zufolge davon aus, dass ein im Laufe der nächsten Jahre notwendig werdender vierzügiger Schulbetrieb der zusammengelegten Schlossbergschule ebenso wie die Ergänzung des Bestandsgebäudes um eine Aula und einen Gymnastikraum dadurch verwirklicht werden können, dass man „den bestehenden Flachdachbau (auf der Südseite des Bestandsgebäudes), der sich in einem baulich schlechten Zustand befindet, durch einen Neubau ersetzt“. Das ist damals Konsens, dagegen hat niemand was. Dafür stimmt bei der namentlichen Abstimmung auch Doris Baumgartl (UBV).



Zwei Jahre später, am 8. Juli 2020, beschließt der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Stadtrats aber etwas ganz anderes. Zwischenzeitlich war die Kommunalwahl und ein neuer Stadtrat sowie eine neue Verwaltungsspitze traten ihre Ämter an. Nun ist in den frisch formulierten Bedingungen zum „Realisierungswettbewerb Erweiterung und Neustrukturierung Schlossbergschule“ vom Ersatz des Flachdachbaus auf der Südseite keine Rede mehr; nur noch sein Abriss wird erwähnt. Stattdessen fährt die Stadt große Vokabeln auf. Sie beabsichtige eine zukunftsweisende „Weiterentwicklung und Transformation“ des ehemaligen Realschulpensionats. Titel und Formulierungen der Auslobung sind also eher auf den „großen Wurf“ ausgerichtet; der schnöde Pavillon-Ersatz ist offenbar vom Tisch. Das ist eine neue Zielsetzung; das Feld ist nun in alle Richtungen offen.



Außerdem bringt die Stadt einen verblüffenden weiteren Aspekt ein. In der Vorlage zu der Sitzung des Ausschusses weicht sie von der stets geforderten Unauffälligkeit des Anbaus ab und fordert geradezu eine Sichtbeziehung zur Innenstadt. Jemand mit poetischer Neigung fügt in die Vorlage und später auch in die Ausschreibung die Metapher ein: „Die Stadt blickt auf ihre Schule und ihre Kinder, für die sie Sorge trägt“. Das gibt den Architektenbüros, die man zur Teilnahme eingeladen hat, das falsche Signal, dass der neue Anbau durchaus einen Akzent setzen kann – das ist kein Problem, ja sogar gewollt.



Beides wird im Ausschuss mit 13 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme abgenickt, darunter von den Stadträten der CSU. Zwei Jahre zuvor hatte die Fraktion noch Bedenken gegen die Aufstockung des Pavillons, weil man den ja von der Innenstadt aus sehen könnte. Nun aber winkt sie die städtebaulich viel anspruchsvolleren Vorgaben durch und dringt auch nicht auf Restriktionen in Sachen Sichtbarkeit. Nicht nur dieser Sinneswandel überrascht; auch das Abweichen aller anderen Stadträte von der früheren Linie „Ersatz des Alt-Pavillons“ lässt sich kaum erklären. Der Stadtrat beschließt eine neue Politik und thematisiert das noch nicht einmal. Draußen jedenfalls merkt es erstmal keiner.



Kern getroffen



Die in der Sitzungsvorlage und der Ausschreibung zum Ausdruck kommende neue Linie zur Sichtbarkeit schlägt bis in die Sitzung des Preisgerichts am 11. Februar 2021 durch. Der Siegerentwurf wird von den Fach- und Sachpreisrichtern insbesondere deswegen ausgewählt, weil „die Verfasser(innen) den Kern des in der Auslobung gewünschten Bezuges treffen: die Kinder schauen auf ihre Stadt und die Stadt auf ihre Kinder“.



Das Preisgericht geht im Februar 2021 aber noch einen Schritt weiter: Es wählt – nach eigenen Angaben einstimmig –den einzigen Entwurf aus, der die Erweiterung der Schule allein im Norden vorsieht.



Dabei passiert etwas, was man wohl nur als „Aneinander-Vorbeireden“ bezeichnen kann. Die Denkmalschützer hatten darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle sieben Jahrhunderte lang die Landespurch stand und mit vielen zu sichernden Bodendenkmälern zu rechnen sei. Wie lange dauert das? Welche Kosten entstehen? Die Oberbürgermeisterin wird später sagen: „Das haben wir alles diskutiert.“ Doch das stimmt so nicht. Das Preisgericht sorgt sich eher um das Pensionat aus dem Jahr 1905. Die „für die Verbindung erforderlichen erheblichen Eingriffe in das denkmalgeschützte Gebäude und dessen repräsentative Nordfassade mit dem markanten Erker“ sei „stark hinterfragt“ worden, heißt es im Protokoll. Da ist zwar auch von Denkmalschutz die Rede, aber von einem anderen Denkmal. Das Thema Bodendenkmal wird in der Bewertung des (Sieger-) Entwurfs mit der Nummer 1006 gar nicht erwähnt. Das ist umso unverständlicher, als zu diesem Zeitpunkt sogar noch eine Unterkellerung des Neubaus geplant war.



Weiterentwicklung statt Pavillon-Ersatz, gewollte statt vermiedene Sichtbeziehung, Nord- statt Süd-Anknüpfung – das sind die drei Stellen, an denen der Stadtrat, die Verwaltung und das Preisgericht im Nachhinein betrachtet „falsch abbiegen“.



Neue Interpretation



Der Vorsitzende des Preisgerichts, Professor Matthias Loeber­mann, wird später mit den Worten zitiert, der Entwurf sei „eine Chance für eine neue und angemessene Interpretation des Ortes“. Nun hätte man glauben können, dass der Stadtrat und die Stadtverwaltung wenigstens ab diesem Zeitpunkt das Thema öffentlich erörtern und eine qualifizierte Bürgerbeteiligung starten. Denn es ist kaum anzunehmen, dass die „neue Interpretation des Ortes“ unstreitig ist. Auch hätte man sich zeitnah eine öffentliche Sitzung des Stadtrats zu diesem Thema gewünscht.



Doch die Stadt gibt im Februar 2021 lediglich eine Presse­mitteilung heraus und verweist auf eine externe Website, auf der man alle Einreichungen anschauen könne. Der nächste Schritt ist dann schon die Auftragsvergabe durch den Stadtrat im September 2021. Nochmal zum Mitschreiben: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) thematisiert die problematische dreifache Abweichung von der Ursprungslinie sieben Monate lang nicht, sondern peilt schnurstracks die Auftragsvergabe an. Und auch danach dauert es fünf Monate, bis sie den Entwurf in einer Veranstaltung öffentlich zur Diskussion stellt. Das addiert sich zu einem Jahr Zaudern, Zögern und Aussitzen. Der Vorwurf der Verschleppung, die die Oberbürgermeisterin jetzt dem Historischen Verein macht, kommt wie ein Bumerang zurück.



Zwar ist es richtig: Auch der Historische Verein lässt sich – unter anderem aufgrund des Ablebens seines Vorsitzenden – noch einmal fünf Monate Zeit, bis er das Bürgerbegehren einleitet. Allerdings hatte Stadtheimatpfleger Werner Fees-Buchecker, zugleich in leitender Position im Historischen Verein tätig, in der September-Sitzung 2021 dem weiteren Vorgehen ausdrücklich widersprochen. Hätte man auf ihn gehört, wäre die Diskussion viel früher geführt worden.



In Bayern gibt es übrigens keine zeitliche Grenze für ein Bürgerbegehren. In allen anderen Flächenländern mit Gemeinde­ordnungen kann ein Bürgerentscheid bei vorausgegangenem Gemeinderatsbeschluss nur innerhalb einer engen Frist bean­tragt werden. Das sind vier Wochen in Thüringen, sechs Wochen in NRW und Mecklenburg-Vorpommern, acht Wochen in Hessen und Brandenburg, zwei Monate im Saarland und in Sachsen-Anhalt, drei Monate in Baden-Württemberg, Sachsen und Niedersachsen sowie vier Monate in Rheinland-Pfalz. In jedem dieser Bundesländer wäre ein Bürgerbegehren also spätestens Ende Januar 2022 verfristet gewesen.



Deswegen ist es auch nicht in Ordnung, den Bürgern die In­kauf­nahme eines Schadens vorzuwerfen. Der Gesetzgeber hätte durch eine generelle Fristsetzung Schadensminderung betreiben können, hat es aber nicht getan. Und auch die Stadt hätte den Schaden im konkreten Fall mindern können, wenn sie die Bürgerveranstaltung nicht erst zwölf Monate nach der Preisgerichtssitzung und fünf Monate nach dem Umsetzungsbeschluss durchgeführt hätte, sondern zu einem Zeitpunkt, zu dem noch gar kein Aufwand entstanden war.



Gegenseitige Vorwürfe



Die Regelungen zur Fristsetzung bestätigen im Übrigen, dass es völlig legitim ist, Stadtratsbeschlüsse in Frage zu stellen; das sollte eigentlich auch der ehemalige Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) wissen. Seine Äußerung bei der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung des Historischen Vereins leitet eine neue Stufe der Diskussion ein. Nun wirft man sich gegenseitig vor, schlechte Demokraten zu sein. Den vorläufigen Höhepunkt bildet ein Zeitungskommentar, in dem dieser Vorwurf explizit geäußert wird und es zudem heißt, die Politik müsse sich doch an die Wünsche der Bürger halten. Nein, ein angekündigtes Bürgerbegehren ist der (späteste) Beginn, nicht aber das sofortige Ende der Diskussion. Der Bürgerwunsch ist ein Antrag, kein Beschluss. Geregelt ist die Sache erst, wenn alle Bürger die Gelegenheit hatten, darüber abzustimmen. Der Stadtrat muss jetzt keine Wünsche erfüllen, er muss Farbe bekennen und sich der Debatte stellen.



Allerdings stellt sich die Frage, ob es wirklich allein um die verunglückte Erweiterung der Schlossbergschule geht. Es gibt eine zweite Bürgerinitiative zum Inselbad. Und es gibt erhebliche Zweifel daran, ob die Reform von Vorder- und Hinteranger nicht unzumutbare Belastungen mit sich bringt. Es rumort bereits, vor allem bei den Gewerbetreibenden und Anwohnern. Alle drei Themen entwickeln zusammen eine gewisse Sprengkraft. Ohnehin nimmt die Kritik an Doris Baumgartl deutlich zu. Beim Thema „Intel in Penzing“ habe sie ein antiquiertes Obrigkeitsdenken gezeigt, heißt es. Beim Inselbad habe sie in Sachen „Sprungturm“ und „Restau­rant“ ungeschickt agiert und setze sich nicht gegen die Stadtwerke durch. Am Papierbach habe sie eine „Eiszeit“ im Verhältnis zum Projektentwickler zu verantworten. In Sachen Repräsentation sei sie zwar agil, aber viel zu zögerlich, wenn es um bedeutende Themen wie Flüchtlingsunterkünfte, Klimaschutz und Verkehrswende gehe. Baumgartl habe eine „Tendenz zur nichtöffentlichen Kleingremienpolitik“, wolle überall persönlich dabei sein und bringe so nur wenig voran.



Insofern ist der zum Schlossberg aufflammende Protest tatsächlich Teil eines Schwelbrands. Der Stadtrat und die Verwaltungsspitze erledigen mit dem (Wieder-) Einstieg in die Schlossberg-Diskussion daher nur einen Teil ihrer Hausaufgaben. Parallel gilt es, wieder Vertrauen in die Politik aufzubauen. Dazu ist Grundvoraussetzung, die wort­reich versprochene, faktisch aber stark reduzierte Transparenz des politischen Geschehens wiederherzustellen und die Fraktionen der UBV, der SPD und der Grünen von ihrer reduzierten Rolle als Mehrheits-Ausüber zu be­freien; wir brauchen wieder eine Diskussions- und Debattenkultur.



Dabei ist auch ein Missverständnis auszuräumen. Bürgerbeteiligung ist weit mehr als Bürger zu „informieren“ oder Bürgern die Gelegenheit zu geben, individuell etwas zu „fragen“. Wer wirklich den Anspruch erhebt, im Einklang mit den Bürgern Politik zu machen, der muss Themen anhand von fundierten Unterlagen zur Diskussion stellen. Die Stadt Landsberg hat sich in diesem Bereich mehrfach ausgezeichnet. Die Bürgerbeteiligungen zum Hauptplatz, zum Papierbach und zur politischen Strategie bis zum Jahr 2035 waren vorbildlich. Sie zeigen zugleich Möglichkeiten auf, wie man künftig verfahren kann, etwa in Sachen Anger, Klimaschutz, Energiekrise und Verkehrswende.



Was nun, Landsberg? Beim Schlossberg wären Stadtrat und Verwaltung gut beraten, zusammen mit Experten wie dem Stadtheimatpfleger und dem Historischen Verein nach einer Lösung zu suchen. Das bisherige Verfahren und die anschließenden Vorwürfe an die aktiv gewordenen Bürger haben das Klima vergiftet. Von „Landsberg hält zam“ kann keine Rede mehr sein. Egal, wie das Bürgerbegehren und ein zu erwartendes Ratsbegehren ausgehen: Der Konflikt schwelt dann weiter, die Uneinigkeit bleibt. Es wäre ein großer Wurf erforderlich, eine Art Vertrag zwischen der Politik und den Bürgern, der eine konsensfähige Linie beschreibt. Es wäre gut, darüber zumindest nachzudenken.