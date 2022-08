Prüfmarathon

Schmucker-Siedlung in Utting: 170 Bewerbungen für 88 Wohnungen

Von: Dieter Roettig

Die ersten vier Häuser der Uttinger Schmucker-Siedlung können bereits Anfang 2023 bezogen werden. Insgesamt sind 170 Bewerbungen für alle 88 Wohnungen eingegangen. © Roettig

Utting – Die erste Bewerbungsphase für die neue Schmucker-­Siedlung im Karree Landsberger-, Schondorfer- und Hechenwanger Straße ist abgeschlossen. Wie Bürgermeister Florian Hoffmann jüngst im Gemeinderat mitteilte, sind für die 88 barrierefreien Mietwohnungen 170 Bewerbungen eingegangen. Die ersten vier Häuser werden zum 1. Januar 2023 bezugsfertig sein.

Das Interesse ist also wie erwartet sehr groß an den Ein- bis Fünf-Zimmer-Einheiten zwischen 38 und 110 Quadratmetern, die für einen Netto-Preis von 11,50 Euro/qm vermietet werden. Die monatliche Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung liegt bei 2,10 bis 3,00 Euro/qm. Und jeder der 92 Stellplätze in der Tiefgarage kostet im Monat 35 Euro.



In Zeiten von Wohnungsknappheit verfolgt Utting die vorausschauende und zukunftsfähige Strategie, bezahlbaren Wohnraum für mittlere und niedrige Einkommen zu schaffen. Ziel der Gemeinde bei der Vergabe der Wohnungen ist es, vorrangig bereits in Utting wohnende oder arbeitende Familien und Einzelpersonen geeigneten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das Projekt konnte dank des kommunalen Wohnraumförderungsprogrammes ermöglicht werden. Von den rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten erhält die Gemeinde Utting Fördermittel in Höhe von knapp 13 Millionen Euro sowie ein zinsvergünstigtes Darlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt.



Deshalb orientieren sich die Vergabekriterien am Förderbescheid der Regierung von Oberbayern mit einem Punktesystem, nach dem die Antragsteller eingestuft werden. Ortsansässigkeit und/oder Berufstätigkeit in der Gemeinde bringen maximal 15 Zähler. Jedes Kind zählt zehn Punkte. Für pflegebedürftige oder behinderte Angehörige gibt es bis zu 30 Punkte. Sogar Ehrenämter in gemeinnützigen Vereinen werden mit zehn Punkten belohnt.



Mitentscheidend ist auch das Einkommen. Laut dem Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz liegt die Grenze für eine vierköpfige Familie bei 103.000 Euro brutto im Jahr. Für eine hundertprozentige Überschreitung werden 20 Punkte abgezogen, bei 200 Prozent gar 40 Punkte.



Prüfmarathon



Viel Fleißarbeit kommt jetzt auf die Wohnungsreferenten im Gemeinderat zu, wenn die Sichtung der Bewerbungen ansteht. Die Verwaltung hat jeden Eingang von ca. 20 Seiten ausgedruckt und in Hüllen einsortiert. Man rechnet mit einem Prüfmarathon von mindestens zwei Tagen. Zu viel Zeit für die Entscheidung bleibt nicht, damit die glücklich Auserwählten die Kündigungszeit ihrer derzeitigen Wohnung einhalten können.



Die neue Schmucker-Siedlung gilt als Leuchtturm-Projekt und Musterbeispiel für andere Kommunen. Dieses Kompliment kam immerhin von Bayerns Bauminister Christian Bernreiter und von Forstministerin Michaele Kaniber, die kürzlich die Baustelle besichtigt haben. Die Häuser wurden in Holz-Hybrid-Bauweise gefertigt. Keller, Tiefgarage, Fahrstuhlschacht und Treppenhäuser sind aus Beton gefertigt und alle tragenden Wände komplett aus Holz mit Dämmung. Echtholzböden und -decken geben zudem ein gesundes Raumklima.



Alle Wohnungen sind mit Fußbodenheizung ausgestattet. Eine Einbauküche mit allen Elektrogeräten wird mitvermietet. Beheizt wird die Anlage über zwei Pelletkessel. Balkone, Loggia und Terrassen verschaffen mit den bodentiefen Fenstern eine Verbindung zur Grünanlage mit öffentlichem Spielplatz.



Von den 92 Tiefgaragenplätzen sind fünf behindertengerecht wie auch zwei im Außenbereich mit 35 Stellplätzen. Auf vier Plätzen können an frei zugänglichen Ladesäulen E-Autos „betankt“ werden. Außerdem stehen 120 Fahrrad-Ständer zur Verfügung.



Das Schmucker-Projekt ist der ganze Stolz der Gemeinde Utting. Deshalb schlug Vize-Bürgermeister Patrick Schneider vor, bei einem „Tag der offenen Türe“ die Bevölkerung zu einer Besichtigungstour einzuladen.