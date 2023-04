Die Schondorferin Doris Trummer und ihre fragilen Objekte

Kunstpreisgewinnerin Doris Trummer in ihrem Schondorfer Atelier: Hier entsteht derzeit eine Reihe von Birnen-Porträts.

Landkreis - Das Wort „fragil“ kann auch grandios bedeuten. Zumindest bei den fragilen Objekten von Doris Trummer, die für ihr Lebenswerk den diesjährigen Kunstpreis des Landkreises Landsberg erhält.

Fragil im Sinne von zerbrechlich ist allerdings die Preisträgerin selbst, die trotz MS-Handicap zauberhafte Kleidungsstücke und Textilien aus Blättern, Blüten, Samen, Wespennestern oder sogar Spinnengewebe hergestellt hat. Mit diesen Materialien will die in Schondorf lebende Objekt-­Künstlerin auf die gleichzeitige Schönheit und Vergänglichkeit der Natur hinweisen. Auch, weil sie eng mit ihrem Schicksal verwoben sind. Als aufstrebende Künstlerin und junge Mutter bekam sie vor 34 Jahren die Diagnose Multiple Sklerose (MS), was sie aber bis heute trotz Rollstuhl nicht von ihrem kreativem Schaffen abhält.



Seit das renommierte Züricher Museum Bellerive im Jahr 2000 Trummers „Mondlichtkleid“ aus dem Gewebe des Baumspinners angekauft hatte, wurde die „Magierin der Naturmaterialien“ zu unzähligen Ausstellungen eingeladen. Im Mittelpunkt ihr Umhang aus Eichenblättern, ein Kinderhemd aus Löwenzahnschirmchen, Haute Couture und eine Decke aus Wespennestern, Handschuhe aus Gänseblümchen oder elegante Damenschuhe aus tausenden von Hortensienblüten. Sie zieren auch die Einladung zur Kunstpreisverleihung am 5. Mai im Landsberger Landratsamt. Entworfen hat die Einladung Trummers Tochter Heidrun, ebenfalls künstlerisch tätig – als Kommunikationsdesignerin.



Die Laudatio auf Doris Trummer wird der Kunst- und Designhistoriker Christian Burchard aus Eresing halten, ein langjähriger Wegbegleiter und Fan ihrer Kunst, „aus ephemeren bzw. kurzlebigem Naturgewebe gebrechliche Kleidungsfragmente zu schaffen.“



Für die musikalische Gestal­tung des Festaktes konnte Doris Trummer die klassische Gitarristin Laura Lootens gewinnen, deren Musik sie beim letztjährigen Kapellentag in der Oberfinninger St. Sebastian-Kirche verzaubert hat. „Ich hab sie einfach angerufen und gefragt. Über ihr spontanes Ja habe ich mich unheimlich gefreut“, erzählt Trummer. Denn ihre Musik sei wie die Naturobjekte farbig, vielseitig, stark und doch zugleich zerbrechlich. Gerade hat Laura Lootens den weltweit wichtigsten Gitarrenwettbewerb „Andrés Segovia“ in Spanien gewonnen. Dass sie mit diesem Popularitätsschub trotzdem zu ihrer Landsberg-Zusage steht, betrachtet Doris Trummer als große Ehre.



Natürlich werden bei der Preisverleihung auch Objekte von Doris Trummer gezeigt und deren komplizierte Entstehung erklärt. Die Hortensienblüten der „Eleganten Damenschuhe“ zum Beispiel wurden mit Hilfe einer Freundin vorsichtig glatt gebügelt und mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld mittels Acrylbinder auf Klarsichtfolie geklebt. Daraus hat die Künstlerin dann die Schuhe geformt, die in ihren Ausstellungen stets für großes Staunen sorgen. Wie im Schondorfer ,Studio Rose‘, im Dießener ,Kleinen Format‘, bei den ,Lebensspuren‘ in Schloss Kempfenhausen, bei ,Kunst hält Wache‘ im Landsberg oder im Uttinger ,Kunstraum B1‘.



Aktuell arbeitet Doris Trummer an Birnen-Porträts. Detailgenau bringt sie jede Farbnuance und jedes Fleckchen ihrer „Modelle“ von der Streuobstwiese oder dem Supermarkt mit Aquarellfarben und Buntstiften zu Papier. Die fertigen Porträts werden anschließend auf weiße Holzwürfel aufgezogen. Aufgehängt an der Wand wirken sie erstaunlich dreidimensional.



Doris Trummer, Jahrgang 1960, stammt aus Nördlingen. In der Münchner Akademie der Bildenen Künste hat sie bei den Professoren Bernhard Weißhaar (Landsberg)und Rudi Tröger studiert. Von der Regierung von Oberbayern wurde sie mit einem „Atelierstipendium“ ausgezeichnet. Ihre Karriere als freischaffende Künstlerin begann in Schwäbisch Hall. 1991 zog sie nach Utting und 2001 ins eigene Häuschen nach Schondorf. Dort arbeitet sie vom Rollstuhl aus quasi im Homeoffice, wie sie trotz Handicap humorvoll betont. Immer hilfreich an ihrer Seite Ehemann Heinrich Trummer, der vom Lehrerberuf auf Pfleger umgesattelt hat.



Der Landsberger Kunstpreis geht nun schon zum dritten Mal an den Ammersee. 2019 wurde die Uttingerin Malerin Mica Knorr-Borocco ausgezeichnet und 2020 der Greifenberger Glasmaler und Bildhauer Helmut Kästl.