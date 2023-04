Jetzt muss der Storch weiter fliegen

Von: Nathalie Schelle

Teilen

Die Geburtshilfe Landsberg werden bald mehr Schwangere aus dem Landkreis Weilheim-Schongau besuchen. © Archivfoto: Klinikum LL

Landkreis – Ein großer Schock für den Landkreis Weilheim-Schongau. Zum ersten Mai wird die Geburtsstation in Schongau dicht gemacht. Die werdenden Mütter müssen auf andere Geburtsstationen ausweichen, wie Starnberg, Garmisch, Kaufbeuren, Wolfratshausen oder auch Landsberg. Ist das Landsberger Klinikum dafür gewappnet?

„In Deutschland ist die Geburtenzahl rückläufig“, erklärt Dr. med. Britt Kerler, Chefärztin der Landsberger Gynäkologie und Geburtshilfe. „Auch wir werden es dieses Jahr spüren, dass es weniger Geburten sind. Daher können die Frauen, die hier entbinden möchten, das auch gerne tun, da wir von den Kapazitäten her durchaus in der Lage sind, sie noch aufzunehmen. Unsere Hebammen sind ein sehr gutes Team, routiniert und aktuell voll besetzt.“



Das bestätigt auch Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. Alexander Schnelke: „Der Geburtenrückgang betrug letztes Jahr sieben Prozent und ich denke, das wird sich fortsetzen. Und wenn wir diesen Rückgang haben, können wir das locker auffangen.“ Die Mütter kämen ja auch nicht alle nach Landsberg, sie würden auch andere umliegende Geburtskliniken aufsuchen.



Trotzdem werden wohl in Zukunft mehr Schwangere, auch aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, im Klinikum ein und aus gehen. Eine Anmeldung zur Entbindung ist aber nicht zwingend erforderlich: „Prinzipiell ist es so, dass man sich normalerweise nicht anmelden muss, wenn die Schwangerschaft ohne Komplikationen verlaufen ist“, führt Kerler aus, „Aber wenn dem nicht so ist, können sich die Frauen in unserer gynäkologischen Ambulanz zur Geburtsplanung vorstellen. Dabei besprechen wir alle wichtigen Themen und Wünsche und machen bei Bedarf auch eine Ultraschalluntersuchung, damit die anstehende Geburt so optimal wie möglich verläuft.“



Um Anfragen rund um die Geburt und den anschließenden Aufenthalt kümmert sich Alexa Dorow. „ Damit der administrative Teil unter Wehen möglichst kurz gehalten werden kann, können sich die Schwangeren vorab schriftlich über die Homepage zur Geburt anmelden“, erklärt sie, „Dann legt der Kreißsaal das Geburtsjournal bereits an.“ Aber auch ohne schriftliche Anmeldung können die Mütter zur Entbindung ins Klinikum kommen. Dann werde aber darum gebeten, vorher im Kreißsaal anzurufen, wenn die Wehen losgehen. „Dann kann sich das Team auf die eintreffenden Schwangeren vorbereiten“, so Dorow.



Trotz vorheriger Anrufe und schriftlichen Anmeldungen sei die Geburtshilfe aber nie zu 100 Prozent planbar, wie Kerler aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß. „An einem Tag sind es fünf oder sechs Geburten und an anderen Tagen sind es dann bloß drei. Im Durchschnitt kann man sagen, dass es drei bis vier Geburten am Tag sind.“



Nach diesem Durchschnitt richtet sich auch die Personal-Einteilung im Kreißsaal, wie Bernadette Salanga, leitende Hebamme am Klinikum, weiß: „Der Kreißsaal ist im Früh-, Spät- und Nachtdienst immer mit zwei Hebammen besetzt und unter der Woche sind wir vormittags zu dritt.“ Denn unter der Woche seien oft die geplanten Kaiserschnitte, bei denen absehbar sei, dass eine Kollegin ‚länger im OP steht‘. Eine Schicht dauere rund acht Stunden.



Zusätzlich zur ‚Kollegin, die im OP steht‘, seien bei der Kaiserschnitt-Entbindung immer ein Kinderarzt und zwei weitere operierende Ärzte dabei, wie Schnelke erklärt. „Außerdem ein Narkosearzt, Anästhesie-Pflege und die OP-Pflegekraft“, fügt Kerler an. „Bei der natürlichen Geburt sind die Hebamme und ein Arzt anwesend. Falls Komplikationen auftreten, kommt ein zweiter Arzt dazu“, weiß Salanga. „Für echte Notfälle haben wir definierte Abläufe, die das lückenlose Zusammenarbeiten aller notwendigen Fachbereiche gewährleisten. Da kriegen wir dann ganz schnell Hilfe“, versichert Kerler.



Auch die Geburtsstation in Landsberg wird sich in Zukunft ändern: Im Rahmen des großen Umbaus soll die Station in ein Mutter-Kind-Zentrum verwandelt werden. „Momentan sind Kinder- und Wöchnerinnen Station getrennt. Durch das Zentrum wollen wir das so verzahnen, dass wir sie nicht mehr trennen müssen“, so Schnelke. Außerdem käme zu den bisherigen vier Kreißsälen noch einer dazu. Und auch die Betten werden mehr.



Wichtig sei laut Kerler auch die Spezialisierung und Modernisierung der Geburtsstation . „Deswegen ist dieser Neubau unbedingt nötig“, betont die Chefärztin. „Ich denke, dass das der Weg ist, dass die Geburtshilfe Landsberg bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet ist.“