Die Stadt Landsberg muss zahlen

Von: Werner Lauff

Das Derivate-Verfahren ist beendet, das Bankhaus hat gegen die Stadt Landsberg gesiegt. © Schwaiger

Landsberg – Der Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Bankhaus Hauck & Aufhäuser (jetzt: Hauck Aufhäuser Lampe) ist wohl endgültig entschieden. Das Oberlandesgericht (OLG) München hat sich im „Betragsverfahren“ nicht der Auffassung der Vorinstanz angeschlossen, dass die strittigen Derivat-Abschlüsse von vorneherein nichtig gewesen seien und das auch jetzt noch geltend gemacht werden könne. Das Landgericht hatte diese These aufgestellt, weil das Landratsamt die Ende 2018 beantragte Genehmigung des Kaufs der beiden „Doppel-Swaps“ nachträglich versagt hatte. Da war das „Grundurteil“ in dieser Sache aber schon lange gesprochen und durch alle Instanzen gelaufen. In der mündlichen Verhandlung hatte die Vorsitzende Richterin des OLG-Senats geäußert, das Grundurteil möge ja falsch sein, aber es bleibe ein gültiges Urteil.

Auch die Stadt Landsberg teilte dazu am Montag mit, es sei davon auszugehen, dass sich das OLG bei seiner erneuten Beurteilung der (Un-) Wirksamkeit der Swap-Geschäfte an das Grundurteil aus dem Jahr 2016 inhaltlich gebunden sah „und insofern die späteren Entwicklungen“, insbesondere die bestandskräftige Versagung der Genehmigung durch das Landratsamt und die daraus resultierende Unwirksamkeit der Swap-Geschäfte, „inhaltlich nicht mehr berücksichtigt werden konnten“. Die schriftlichen Urteilsgründe liegen den Prozessbeteiligten zur Stunde allerdings noch nicht vor.



Relevantes Versäumnis



Es scheint zwar müßig zu sein, darüber nachzudenken, was denn im Grundverfahren geschehen wäre, wenn die Stadt den Antrag beim Landratsamt rechtzeitig gestellt hätte. Wäre das Gericht dem Argument gefolgt, dass die beiden verlustbringenden Geschäfte wegen Nichtigkeit rückabzuwickeln sind?



Möglich ist das durchaus; es hatte zwar die Unwirksamkeit der Swap-Geschäfte geprüft, und – so die Stadt – „seinerzeit für wirksam gehalten“, aber eben „in Ermangelung der später hinzugekommenen Erkenntnisse“. Damit wird das Thema „Versäumnis“ nun nicht nur politisch relevant. Denn die Stadt verklagt soeben den ehemaligen Kämmerer der Stadt darauf, den entstandenen Schaden im Rahmen seiner Möglichkeiten aus seinen privaten Mitteln zu erstatten.



Und der könnte durchaus geltend machen, die Stadt – die ihn sofort handlungsunfähig gestellt hatte – habe jahrelang Zeit gehabt, den Antrag beim Landratsamt zu stellen; damit habe sie die entscheidende Handlung versäumt, die ihrer eigenen Meinung nach den Schaden komplett auf null reduziert hätte (Lesen Sie dazu auch den aktuellen landsbergblog).

Strittige Zinsen



Unklarheit entstand am Abend des Urteils noch wegen der Überschrift der Presseerklärung der Stadt, in der stand, sie sei „teilweise“ verurteilt worden. Der klageabweisende Teil beruht allein darauf, dass Hauck & Aufhäuser mehr Zinsen geltend gemacht hatte als ihr zustanden. Die Bank wählte aus zwei möglichen Zinssätzen zu Unrecht den höheren aus, was aufgrund der hohen Summe und der Laufzeit einen erheblichen Betrag ausmacht. Den durch die Derivatabschlüsse entstandenen Schaden muss die Stadt aber komplett tragen, nicht etwa, wie spekuliert wurde, einen „Großteil“ davon.



Das Oberlandesgericht ließ die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zu. Diese Entscheidung könnte allerdings durch eine Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden. Ob die Stadt diesen Weg aber erneut gehen will, dürfte sehr fraglich sein; er hat schon einmal nicht zum Erfolg geführt.