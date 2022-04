Die Stadt Landsberg reserviert Grundstücke für Container – doch plötzlich sind sie nicht mehr da

Von: Werner Lauff

So wird das derzeit leer stehende Grundstück an der Iglinger Straße bald wieder aussehen, denn die Container werden auf unbestimmte Zeit zur Unterbringung von Kriegsgeflüchteten wieder aufgestellt. © Schwaiger

Landsberg – Die Stadt will einen neuen Standortplan für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen im Stadtgebiet erstellen. Das kündigte Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) auf Anfrage des KREISBOTEN an. Der neue Plan solle „langfristig durchführbar“ sein. Die im Jahr 2016 als Ersatz für die Containerplätze in der Münchner und der Iglinger Straße festgelegten Standorte würden inzwischen anderweitig benutzt und kämen nicht mehr in Frage.

Offenbar ist das der Hintergrund der überraschenden Entscheidung der Stadt, dem Landratsamt zu gestatten, an der Iglinger Straße erneut auf unbestimmte Zeit Container aufzustellen. 2016 hatte der Stadtrat einstimmig beschlossen, den Standort über die damals zulässige Frist hinaus nicht weiterzunutzen, sondern nach einer Prioritätenliste sechs andere Standorte innerhalb des Stadtgebiets dafür bereitzuhalten; sie wurden mit dem Landratsamt und dem Freistaat Bayern abgestimmt.



Davon, dass die Grundstücke sämtlich nicht mehr zur Verfügung stehen, war in einer ersten Stellungnahme der Stadt allerdings nicht die Rede. Verwaltungssprecherin Susanne Flügel hatte zu der Thematik zunächst erklärt, die Zusagen von 2016 seien allen Beteiligten bekannt. Die Lage von heute sei mit der damaligen aber nicht vergleichbar. Es gehe jetzt nur um die „vorübergehende Beherbergung von Kriegsgeflüchteten, vor allem Frauen mit ihren Kindern, nicht um Asylsuchende“. Sie verwies auch auf die Tatsache, dass das Grundstück an der Iglinger Straße bereits erschlossen sei und schnell sowie kostensparend genutzt werden könne.



Meinungsbild eingeholt



Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) habe sich daher nichtöffentlich „mit den Gremiums-Mitgliedern ausgetauscht und sich ein Meinungsbild eingeholt“. Die Stadträte seien sämtlich für die Weiternutzung gewesen. Danach habe sie „über 300 Anwohner angeschrieben und über den Sachstand informiert“. Auch von dort habe nur eine Person widersprochen. Allerdings enthielt das 13-zeilige Schreiben keine Aufforderung zu einer Rückäußerung; als Befragung war es jedenfalls nicht zu verstehen.



Dass das Problem möglicherweise tiefer liegt, ging erst aus einer vom KREISBOTEN erbetenen weiteren Stellungnahme der Stadt hervor. Dort räumte Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) ein, dass die ursprünglich vorgehaltenen Grundstücke nicht mehr in Frage kämen. Die Liste „funktioniert nicht mehr“, denn: „Die Standorte sind nicht mehr möglich, Eigentumsverhältnisse haben sich geändert, Infrastruktur ist nicht vorhanden“.



Es sei erforderlich, neue Standortentscheidungen zu treffen und eine neue Liste dann „aktuell zu halten und fortzuschreiben“.



Offen bleibt, warum die Stadt die damals ausgewiesenen Plätze sämtlich vergeben und sich damit die Möglichkeit genommen hat, auf weitere Flüchtlingskrisen zu reagieren. Das geht aus der Antwort des Bürgermeisters nicht hervor. Spätestens im Rahmen der Beratung des neuen Flächennutzungsplans müsste das Thema auf der Tagesordnung gestanden haben. Dass früher oder später die Notwendigkeit zur Unterbringung weiterer Asylbewerber und Flüchtlinge entstehen würde, war wohl zu erwarten.



Weitere Unklarheit



Ebenso unklar ist, wieso die Stadt eine förmliche Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen in öffentlicher Sitzung vermieden und eine Art internes Konsultationsverfahren angewendet hat, das die Gemeindeordnung nicht vorsieht.



Das könnte sogar eine fehlerhafte Rechtsgrundlage für die Weiternutzung des Standorts sein, zumal offenbar bislang keine Befristung festgelegt ist. Eine nachträgliche Beschlussfassung zu beiden Themen – Wann und wie wird die neue Standortliste erstellt? Wie lange und wie kann der alte Platz noch genutzt werden? – wäre daher angezeigt.



