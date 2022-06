Die Stelzer verlassen Landsberg

Von: Alois M. Kramer

Mit ihrem Ruethenfestspiel „Licca Line“ zeigten die Stelzer mit Ideen und ausgefallenen Kostümen ihr Können und ihre Fantasie – hier eine Trude. © Greiner

Landsberg – Die Geschichte „der Stelzer“ beginnt 1994 mit einer Namensgebung, erzählt Wolfgang Hauck. Der Impresario packt gerade Umzugskisten in seinem Büro im Hinteren Anger. Dort muss er ausziehen. Die Landsberger Eigentümer verkauften das prominente Haus an Münchener Investoren. Und die haben für das Gebäude, in dem sich Büro und Medienwerkstatt von Hauck mit Tausenden von Büchern und Archivalien in meterlangen Regalen befindet, eine andere Nutzung vorgesehen.

Hier war bis jetzt das Büro der Theatergruppe „Die Stelzer“ und des Vereins „dieKunstBauStelle“. Für Hauck ist der Auszug ein Anlass, seinen Produktions­standort Landsberg zu überdenken. „Ich habe Optionen, um in Venedig, Turin, Brindisi, Granada, Amsterdam oder Augsburg zu arbeiten. Auch in Berlin habe ich seit einigen Jahren ein Büro. Nun will ich sondieren, wo mein Engagement und Vorhaben Früchte tragen können. Das erscheint in Landsberg aus meiner Sicht nicht mehr gegeben. Da hat die Lagunenstadt mehr Potential und Interesse an den Stelzern. Bereits vor 30 Jahren hatten wir große Auftritte auf den dortigen internationalen Festivals,“, sagt Hauck.



Die Stelzer sind eine Erfolgsgeschichte, die in Deutschland, aber auch in Europa und im Nahen Osten spielt. Viele erinnern sich an die Schauspielfassung der Oper „Rheingold“ mit den ‚vollbusigen‘ Rheintöchtern 2008, an Brechts „Arturo Ui“ im Zirkuszelt auf der Waitzinger Wiese oder an das Ruethenfestspiel „Licca Line“ 2011, 2012 und 2015. „Damals haben wir unsere Jugendarbeit begonnen und mit der Teufelsküche, dem Mann ohne Kopf oder den Hojemännle einen Anstoß zur Beschäftigung mit der Geschichte der Region gegeben“, sagt Hauck. Aber nicht nur hier, auch in Macau, Montreal oder Venedig bei der Hochzeit der Tochter eines indischen Stahlmagnaten waren sie zu sehen. 2019 kam die Ausstellung in der Säulenhalle „25 Jahre die Stelzer“. Ein Jahr später fallen dann alle Aktivitäten den Folgen der Corona-Pandemie zum Opfer, was fast das Aus bedeutet hätte.



Ursprünglich stammen die Stelzer vom „Lechwehrtheater“, einem Ableger des Freien Theaters München der 80er. Hauck hatte es erst nach Utting, Pitzling und 1991 in die Lechstadt verschlagen. Dort fand der Theaterbegeisterte aus der Holledau schnell Anschluss ans Lechwehrtheater und war fasziniert von dieser neuen, alten Theaterform. „Ich wollte Theater im öffentlichen Raum auf professionellem Niveau entwickeln“, erklärt der Mittfünfziger. Heute gibt es drei weitere Bereiche, in denen Hauck mit den Stelzern aktiv ist: Jugendarbeit, traumapädagogische Verwendung in Flüchtlingslagern in Afghanistan und der Türkei und die Kombination mit handlungsorientiertem Spracherwerb.



Mit dem Büroauszug enden hier nicht nur die Aktivitäten der Stelzer, sondern auch die kulturellen Bildungsprojekte, die mit „dieKunstBauStelle“ realisiert wurden. Die Stadt verliert einen aktiven Kulturschaffenden. So reizvoll eine Reise nach Venedig oder Granada wäre: Es bleibt zu hoffen, dass das ein oder andere Vorhaben in Landsberg zu erleben ist.