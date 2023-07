Handballer des TSV Landsberg trainieren für kommende Saison

Ein erfolgreiches Training hatte die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer. Die Saison beginnt für sie am 17. September mit einem Auswärtsspiel. © Meier

Landsberg – Schon vor ein paar Wochen ist die erste Herrenmannschaft der Landsberger Handballer mit ihrem neuen Trainer Florian Pfänder in die Saisonvorbereitung gestartet.

Zurzeit bereiten sie sich mit drei Trainingseinheiten pro Woche auf die Saison in der Bezirksoberliga vor, die für sie am 17. September mit einem Auswärtsspiel beginnt. Dabei steht zunächst die Grundlagenarbeit an. In einer eigenen Einheit arbeiten die Sportler an Athletik und Ausdauer. Wichtig sei für Trainer Pfänder dabei auch, dass die Handballer von Beginn an auch mit dem Ball arbeiten.



Neben der Vorbereitung auf die kommende Saison muss das Team aber auch interne Veränderungen verarbeiten. Johannes Kauter beendete vorerst sein Karriere, Alexander Schwarz tritt kürzer und spielt in der zweiten Mannschaft. Hendrik Nietsch fällt verletzungsbedingt aus und Paul Schweitzer steht wegen seiner Ausbildung nicht zur Verfügung. Unterstützung gibt´s aber aus der zweiten Mannschaft. Aufgerückt ist Kreisläufer Yannik Müller und kurzfristig dazu gekommen ist der Rückraumspieler Simon Grieshammer. Er hat bereits seine ersten Handballjahre in Landsberg verbracht. Dazu kommen noch Spieler aus der ehemaligen A-Jugend. Ansonsten bleibt der Kader gleich.



Mit dem letzten Trainingswochenende erwischten die Handballer den heißesten Tag in Landsberg. Trotzdem bestritten sie am Schluss gegen den Bezirksoberligisten aus Bobingen noch ein Trainingsspiel. Coach Pfänder war zufrieden. „Wir wollten möglichst lange gut mithalten, das ist uns auch in der Besetzung gelungen. Dass am Schluss der Dampf etwas ausgeht, ist nach so einem Tag klar. Aber wenn wir Kraft und Ausdauer weiter verbessern, da geht schon noch was, wird das schon.“



Am Sonntag gab es neben dem Training ein internes Derby mit der zweiten Herrenmannschaft. Für Ordnung auf dem Spielfeld sorgten Daniel Bauer und Marius Wiesenbauer als Schiedsrichter. Für die beiden jungen Landsberger Referees waren es die ersten Spiele mit erwachsenen Mannschaften.