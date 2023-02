Endlich wieder in den eigenen vier Wänden!

Die Turnhalle der Montessori-Schule Kaufering ist noch leer – in knapp einem Monat ist sie für die Schüler geöffnet.

Großbauprojekt in der Montessori-Schule Kaufering

Von Nathalie Schelle schließen

Kaufering – Die Ausschreibung für das ehrgeizige Projekt hat bereits 2019 begonnen, der Baubeginn war im August 2021 und jetzt ist die neue Zweifachturnhalle der Montessori-Schule in Kaufering fast fertiggestellt. In wenigen Wochen soll sie den Kindern zur Verfügung stehen.

„Am 20. März nimmt die Schule die Halle in Betrieb“, resümiert Markus Wasserle, Vorstandsmitglied des Montessori Fördervereins Kaufering, die gut eineinhalb Jahre andauernde Bauphase. Insgesamt 6,5 Millionen Euro kostet das Projekt, davon kommen rund drei Millionen Euro aus staatlicher Förderung. Die restlichen 3,5 Millionen Euro sind vom Montessori Förderverein Kaufering.



Dieser Verein ist Träger der Kauferinger Montessori-Schule und besteht aus 65 Mitgliedern. Es gibt neben Markus Wasserle noch vier weitere Vorstandsvorsitzende. Marion Lang ist unter anderem für die interne Kommunikation zuständig, während Guido Möller sich um juristische Angelegenheiten kümmert. Peter Götz ist für die IT und das Personal verantwortlich, während Ilona Churchill für die Finanzen zuständig ist.



Der Verein hat bereits den ersten Bauabschnitt der Schule in den Jahren 2005 und 2006 gebaut und finanziert – genauso wie das aktuelle Vorhaben, die Turnhalle, für die vom Förderverein sowohl auf Rücklagen aber auch auf Kredite zurückgegriffen wurde. Diese habe es zu niedrigen Zinssätzen gegeben, wie der Geschäftsführer der Montessori-Schule, Guido Frommholz, erklärt.



Über der Turnhalle sind im ersten Stock die Umkleiden und Waschräume, natürlich zweimal. Im Erdgeschoss gibt es noch zwei Geräteräume und den Bereich für die Sportlehrer, der direkt an die Turnhalle anbindet. Auch dieser Bereich hat eine Dusche und einen Sanitätsraum.



Für andere zugänglich

Auch Vereine haben bald die Möglichkeit, die neue Halle zu buchen. Ab 17. April ist das möglich. „Die Buchung wird über den Markt Kaufering laufen“, so Wasserle. Via E-Mail raumbuchungen@kaufering.de könne sich ein Verein oder eine Organisation melden, um unter der Woche abends oder am Wochenende die Halle zu nutzen. „Wenn örtliche Vereine die Halle buchen, werden sie finanziell bevorzugt.“ Der Markt übernimmt außerdem kostenlos die Verwaltung. „Die Nähe zur Gemeinde ist uns sehr wichtig“, hebt Wasserle hervor. Die Vereine und Organisationen können die Sporthalle auch ‚nur teilweise‘ buchen. Durch einen Trennvorhang werde die Zweifachturnhalle geteilt.



Momentan besuchen 350 Buben und Mädchen die Montessori-Schule. Sie kommen nicht nur aus Kaufering und Landsberg, sondern legen teilweise einen Schulweg von bis zu 30 Kilometern zum Unterricht in der Marktgemeinde zurück. Um die Förderung für die Zweifachturnhalle zu bekommen, habe die Montessori Schule aber ihre Kapazitäten um zwei Klassen erweitern müssen. Und das sei auch problemlos möglich – die Schülerzahl könne durch die Turnhalle ab nächstem Schuljahr auf 384 erweitert werden. Und wie funktioniert das?



Räumliche Erweiterung

Die Aufnahme von zusätzlichen 34 Schülern sei dadurch möglich, dass sich durch die Turnhalle ‚räumliche Erweiterungen ergeben‘. Das bedeutet, dass Räume, die vorher beispielsweise für sportliche Aktivitäten genutzt wurden, jetzt als zusätzliche Klassenräume verwendet werden können. „Der Anmeldeprozess dazu ist bereits in vollem Gange“, weiß Wasserle.



Zwar ist die Turnhalle bereits ab dem 20. März geöffnet, die Eröffnungsfeier wird aber erst am 15. Juli sein. Im Rahmen der 30-Jahr-Feier der Montessori-Schule soll die Halle offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden.



Aber auch nach Abschluss dieses Projekts sollen die Bauleiter keine lange Verschnaufpause haben – es gebe bereits weitere Pläne, wie Wasserle verrät. „Wir möchten für die Kindergartenkinder ein Kinderhaus bauen.“ Ein Standort in unmittelbarer Nähe der Schule wäre ideal, das hänge aber noch von den Gesprächen mit den Grundstückseigentümern ab.