Die jungen Riverkings sind spitze

Von: Toni Schwaiger

Starke Leistung im Derby gegen den EC Peiting: Die U15 der Riverkings (dunkle Trikots) schickte den Lokalrivalen mit einer 6:4-Packung nach Hause. © Koslowsky

Landsberg – Die U15 der Riverkings ist mit deutlichem Abstand an der Spitze der Bayernliga-Gruppe 3. Alle Gegner der Rückrunde hat das Nachwuchsteams des HC Landsberg einmal geschlagen, zuletzt den EC Peiting mit 6:4, und führt mit voller Punktzahl. Übernächste Woche starten die Rückspiele, erster Gegner ist der VER Selb.

In der Partie gegen die zweitplatzierten Peitinger ging es nicht nur um die Tabellenführung, sondern auch ums Prestige. Dem entsprechend schenkten sich beide Teams nichts. Die Emotionen kochten gleich zu Beginn hoch, es ging hart zur Sache. In der 16 Spielminute konnten die Landsberger ihr Überzahlspiel dann endlich unter Beweis stellen: das 1:0 fiel. Selbiges gelang auch dem Gast, der kurz darauf ebenso mit einem Mann mehr auf dem Eis ausglich.



Peiting kam gewinnorientierter aus der Drittelpause und übernahm klar die Spielführung. In der 27. Minute stand es 3:1 für den Lokalrivalen. Aber wie schon in Spielen zuvor, zeigte sich die HCL-U15 doppelschlagkräftig, und so stand es innerhalb von 40 Sekunden wieder unentschieden – 3:3. Das Ruder war gedreht, alle Reihen der Riverkings spielten schöne Chancen heraus und trafen drei weitere Male. Mit einer 6:3-Führung ging es zum zweiten Pausentee.



Im letzten Spielabschnitt gelang dem EC Peiting drei Sekunden vor der Schlusssirene der Anschlusstreffer zum 6:4-Endstand.



Zum Start der Bayernliga-­Rückrunde muss die Erste der Riverkings-U15 am 29. Januar beim VER Selb aufs glatte Parkett.

Zweite im Mittelfeld

Auch die Zweite der HCL-U15 durfte jüngst ausgelassen jubeln. Gegen den ERC Sonthofen landete sie auf eigenem Eis in einem herausragenden Spiel einen 9:2-Erfolg. Das war alles andere als selbstverständlich, hatten die Riverkings das Hinspiel doch mit 9:0 verloren. Am Freitag heißt der Gegner ECDC Memmingen und am Sonntag SG Pfronten/Füssen.

Aktuell rangiert die U15B auf Platz 3 der Landesliga Gruppe 1.