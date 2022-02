Lechrain Volleys haben Lust auf die Südbayerische

Von: Toni Schwaiger

Richtig gut drauf: die U18 der Lechrain Volleys um Trainer Stefan Huber. © Hörmann-Karpf

Landsberg – Starker Auftritt: Die U18 der Lechrain-Volleys haben am Wochenende beim Qualifikationsturnier für die süddeutsche Meisterschaft den 1. Platz belegt. Als nächstes geht‘s zum Relegationsturnier gegen Eiselfingen und Esting, wobei nur das erstplatzierte Team weiterkommt.

Gespielt wurde in Buchloe mit vier Teams. Die Lechrain Volleys mussten zunächst gegen den TSV 1862 Neuburg ran. Diesen Gegner hatte man zwar im Vorbereitungsturnier mit 2:0 geschlagen, aber durchaus mit hohen Nervositäts-Charakter, fehlender Abstimmung auf dem Feld und ohne rechte Motivation. Ganz anders dieses Mal. Schnell ging man dank druckvoller Aufschläge hoch in Führung. Nur selten landeten die eigenen Aufschläge nicht im gegnerischen Feld. Nach nur 17 Minuten stand es 25:17 für die Lechrain-Mädels. Noch kürzer dauerte es im zweiten Satz. Hier benötigten sie nur 15 Minuten, bis es am Ende 25:10 stand.



Im zweiten Spiel forderte der FSV Eching die LRV-Mädels heraus. Trainer Stefan Huber nutzte die Möglichkeit und veränderte die Mannschaft an insgesamt drei Positionen. Und die Mädels erledigten die Aufgabe mit Bravour: „Danke-Bälle“ wurden sauber nach vorne geschoben und Angriffsbälle eindrucksvoll verwertet. Huber war sehr zufrieden mit dieser Leistung, da die Spielerinnen die im Training gezeigten Leistungen voll abrufen konnten. Das Spiel dauerte ebenfalls nur 30 Minuten (25:11/25:16).



Die Partie gegen den TSV Vaterstetten war ein Endspiel, da auch diese Mannschaft bis dato zwei Mal souverän gewonnen hatte. Für die Lechrain-Mädels war dies offensichtlich Ansporn, noch konzentrierter zu Werke zu gehen. Zwar gelang es Vater­stetten im ersten Satz noch, 18 Punkte zu erzielen, aber im zweiten machten die LRV kurzen Prozess: sie deklassierten den Gegner mit 25:7.



Damit geht es nun zum Relegationsturnier um den Einzug in die Südbayerische. Wann und wo es stattfinden wird, steht noch nicht fest.