Zwischen Trauer und Dankbarkeit

Von: Andrea Schmelzle

Liliia floh mit ihrer Familie zu Beginn des Krieges aus der Ukraine. Jetzt wohnen sie in Kaufering. © Privat

Kaufering – Der Krieg in der Ukraine jährt sich heute zum ersten Mal. Die Ukrainerin Liliia ist mit ihren Kindern schon gleich zu Beginn geflohen: erst an die polnische Grenze nach Lwiw, dann nach Berlin und von dort aus nach Kaufering.

Schon sehr früh hatte Liliia mit anderen Familienmitgliedern ihre Heimatstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine verlassen. Die 41-Jährige ist Mutter von drei Kindern, seit acht Jahren alleinerziehend und geschieden. Inzwischen hat sie einen neuen Partner – und den hat sie am 23. Februar, am Abend vor Kriegsbeginn, noch einmal kurz gesehen. Dann wurde er als einer der ersten eingezogen.



Liliia lebte mit zwei ihrer Kinder in Tschernihiw. Am Nachmittag des 23. Februar besuchte sie gerade ein Tanzstudio, denn Tanzen ist ihr großes Hobby. Sie und ihre Freundinnen hätten sich da, einen Tag vor Beginn der Kampfhandlungen, noch über einen möglichen Krieg unterhalten, sagt Liliia. Und es für völlig unmöglich gehalten, dass es tatsächlich dazu kommt.



Der Krieg beginnt

Am Morgen des 24. Februar wacht Liliia um sechs Uhr auf und realisiert: „Irgendetwas ist passiert.“ Sie hört ein „furchtbares Geräusch“, Alarm und Sirenen in der ganzen Stadt. „Die Bomben kamen erst etwas später“, erinnert sie. Als sie dann fallen, ruft ihr Ex-Mann an. Sie soll mit den Kindern sofort aufs Dorf zu ihrer Mutter fahren. „Das Dorf lag etwas abseits von der Straße, das war unser Glück.“



Liliia bekommt fast täglich Nachrichten von der Ukrainerin Irina und ihrem Mann Mario Wiegert aus Kaufering. Irina kennt sie von der gemeinsamen Schulzeit. Die Wiegerts bitten Liliia inständig, mit ihrer Familie nach Kaufering zu kommen. Und als es Ende März für Liliia und ihre Familie unmöglich ist, in der Ukraine zu bleiben, macht sie die ganze Familie inklusive der ihres Ex-Mannes auf den Weg Richtung West-Ukraine, wo sie eigentlich bleiben wollen. Nur Liliias Mutter bleibt in ihrem Dorf. „Sie hat ihr Zuhause nicht verlassen wollen“, erzählt ihre Tochter.



Vier Tage lang sind sie unterwegs, kommen zeitweise in einer Kirche unter. „Die Leute waren sehr nett und hilfsbereit, versorgten uns mit Mahlzeiten, kochten für uns“, erzählt die 41-Jährige. Dennoch, auch im Westen der Ukraine ist Sicherheit ein Fremdwort. Und Liliia beschließt, nach Deutschland zu fliehen. Sie schreibt an die Wiegerts, dass sie auf dem Weg sind. Mario hat inzwischen ein Haus gefunden – und Liliia sieht Licht am Ende des Tunnels: in Kaufering. Von den Männern müssen sie sich verabschieden: „Es gab viele Tränen am Bahnhof“, erinnert sich Liliia.



Mit dem Zug fährt der Rest zunächst nach Helm in Polen, dann die Nacht über mit dem Bus nach Posnan, am nächsten Morgen mit dem Zug weiter nach Berlin. „Und dann ging es endlich nach Kaufering!“ Insgesamt sind sie eine Woche lang unterwegs.



Hier in Kaufering leben alle gemeinsam in dem von Mario Wiegert vermittelten Haus. Liliia ist glücklich, Leute um sich zu haben, die ihr helfen. Sie hat an der vhs Kaufering den Integrationskurs besucht und ihre erste Prüfung bestanden. Um Deutsch zu lernen, hat sie viel geübt, zahlreiche Bücher gelesen und die Grammatik gelernt. Aber der beste Lehrer, sagt sie, sei Jerome gewesen, der kleine Sohn der Wiegerts. Liliias eine Tochter besucht die Brückenklasse des DZGs, ihr Sohn ist auf der Berufsschule Landsberg. Liliia ist dankbar für die Sicherheit. Dankbar, dass sie ihre Kinder um sich hat und sie hier zur Schule gehen können. All das, was es in der Ukraine gerade nicht mehr gibt.



Im Dezember war die 41-Jährige eine Woche in der Ukraine – und da sei „etwas Schönes passiert“, erzählt sie, und zeigt auf einen Ring an ihrem Finger. Ihr Freund hat um ihre Hand angehalten. Jetzt ist er im Osten, direkt an der Front. „Ich bin in großer Sorge“, sagt Liliia. Natürlich hat sie auf den Antrag mit „Ja“ geantwortet. „Ich freue mich, ihm Hoffnung geben zu können. Die Hoffnung, dass das Leben kein Albtraum. bleibt, sondern eines Tages wieder normal werden kann.“