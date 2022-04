Die Zukunftsmacher Penzings

Von: Susanne Greiner

Großer Andrang beim KJR-Projekt „Zukunftsmacher“ in Penzing: Zu dem Forum für Jugendliche mit Gemeindevertretern kamen rund 70 Teilnehmende aus der Gemeinde. © KJR LL

Penzing – „Zukunftsmacher“ leben in Penzing: 70 Jugendliche aus dem Gemeindegebiet im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren ließen es sich nicht nehmen, an dem Projekt des Kreisjugendringes (KJR) Landsberg teilzunehmen. Das immer mal wieder aufkommende Vorurteil über die desinteressierte Jugend ist damit eindeutig widerlegt. „Sogar die anfangs georderte Pizza reichte bei Weitem nicht aus“, berichtet KJR-Geschäftsführer Stefan Ehle erfreut. Natürlich habe man nachbestellt.

Als erstes durfte bei der Veranstaltung gleich ohne Hemmungen gemeckert werden. Bei der Frage „Was läuft in Penzing und den Ortsteilen nicht gut für die Jugendlichen?“ kamen zahlreiche Antworten der Jugendlichen, die sich in Gruppen aufgeteilt hatten. Neben fehlenden Mülleimern am Baggersee oder der in den Augen der Jungbürger:innen unzureichenden Beleuchtung in vielen Straßen kristallisierten sich die Themen Treffpunkte/Freizeitmöglichkeiten, ÖPNV-Anbindung sowie die Nahversorgung als Hauptkritikpunkte heraus.



„Was würde ich tun, wenn ich Bürgermeister von Penzing wäre?“ durften sich die Jugendlichen anschließend fragen. Hier durfte auch ‚groß‘ geträumt werden: vom eigenen Schwimmbad, einer großen Sport-Area für alle und der Ansiedlung von Starbucks und McDonalds bis hin zu einer Shopping-Mall auf dem Gelände des Fliegerhorstes. In Gesprächen mit den Moderator:innen des Kreisjugendrings und den anwesenden Gemeindepolitiker:innen – Bürgermeister Peter Hammer, dritte Bürgermeisterin Jeannette Witta, Jugendreferent Matthias Peischer und Alexandra Häckl – habe man „diese eher ‚utopischen Vorhaben dann aber schnell wieder von der Wunschliste gestrichen“, berichtet Ehle. Um anschließend die Umsetzung von realistischeren Ideen zu diskutieren, die schließlich in einer Abschlussrunde allen Teilnehmenden vorgestellt wurden.



Beim Thema ÖPNV und Verkehr kritisierten die Jugendlichen die unzureichenden Verbindungen zum Bahnhof nach Kaufering und nach Landsberg. Auch die (Rad-)Verbindungen zwischen den Ortsteilen und nach Penzing seien nicht ausreichend oder schlecht ausgebaut. Weiteres Thema war die Aufwertung des Baggersees durch Umkleidemöglichkeiten, Grillplatz und die ein oder anderen Veranstaltung.



Immer wieder wurden fehlende Treffpunkte, vor allem in den Ortsteilen angesprochen. Gut wären zumindest überdachte Sitzmöglichkeiten, aber auch Skatepark, Basketballplatz, Picknickplatz, Pumptrack-Anlage schwebten den Jugendlichen vor. Allerdings wandten sie auch ein, dass besseren Verbindungen nach beispielsweise landsberg einen Jugendtreffpunkt vor Ort ersetzen könnten.



Zum Thema Nahversorgung wurde angemerkt, dass zu dem einen existierenden Lebensmittelmarkt in Penzing kleine Dorfläden oder vielleicht auch nur ein Snack-Automat wünschenswert wären.



Bürgermeister Hammer, die anwesenden Gemeinderäte sowie zwei Vertreter vom Jugendhouse Penzing hörten den Jugendlichen aufmerksam zu und bezogen auch Stellung zu den vorgebrachten Wünschen und Ideen: sowohl in der Abschlussrunde aber auch in zahlreichen Gesprächen mit Kleingruppen oder auch einzelnen Teilnehmer:innen. Bei einem Wunsch konnte Hammer den Jugendlichen aus Epfenhausen sogar etwas versprechen: Die kaputten Tornetze am Bolzplatz werden bis Ende April erneuert.



Am Ende des dreistündigen Workshops bedankten sich die Verantwortlichen vom Kreisjugendring und Hammer bei den Jugendlichen. Sowohl der KJR als auch die Gemeinde wollten „ein offenes Ohr für die Jugend“ haben, sagte Ehle, man stehe immer für weitere Gespräche zur Verfügung. Hammer wolle auch im Gemeinderat besprechen, welche Ideen vielleicht umgesetzt werden könnten. Die Jugendlichen sollten sich zudem nicht scheuen, Probleme oder Ideen direkt anzusprechen.