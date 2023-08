Diebstahl in Teamarbeit: 86-jährige Dießenerin wird Pkw geklaut

Einer 86-jährigen Frau aus Dießen wurde am Montagabend ihr Pkw von drei Personen in Teamarbeit geklaut. (Symbolfoto)

Zeugenaufruf der Polizei

Von Susanne Greiner

Dießen – Ein dubioser und dreister Autoklau hat sich am Montagabend ereignet: Drei bislang Unbekannte haben – offenbar in Teamarbeit – den Pkw einer 86-jährigen Dießenerin gestohlen.

Bereits am Montagabend gegen 19.15 Uhr sei der 86-Jährigen „auf dreiste Art und Weise ihr grauer Opel Astra entwendet“ worden, informiert Erster Polizeihauptkommissar in Dießen Alfred Ziegler. Die Frau sei auf der Rotter Straße von einem Pkw überholt und zum Anhalten genötigt worden. Aus diesem Auto stieg eine bisher unbekannte Frau aus und habe zu der Dießenerin gesagt, „dass sie froh sein könne, keinen Unfall verursacht zu haben, weil sie so schlecht fahre“, schreibt Ziegler. An der ‚Stopp-Stelle‘ hielt dann ein drittes Auto, aus dem ein ein bislang unbekannter Mann ausgestiegen sei und bei dem Pkw der 86-Jährigen unmittelbar die Windschutzscheibe eingetreten habe. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr weg.



In diesem Moment habe ein vierter Wagen angehalten, der der Dießenerin die Reparatur der Windschutzscheibe in seiner Werkstatt anbot. Er habe die 86-Jährige in ihrem Auto nach Hause gefahren –und sei dann damit weitergefahren: Das Auto bringe er ihr am nächsten Tag repariert zurück.



Derzeit gehe man davon aus, „dass ein gezieltes und gemeinsames Handeln der drei Unbekannten vorliegt, um das Fahrzeug widerrechtlich zu erlangen“, so Ziegler. Der Wert des Pkw liege bei rund 3.000. Euro.



Die Polizei bittet mögliche zeugen, sich an die Polizei Dießen, Telefon 08807/92110 zu wenden.