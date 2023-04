Auszeichnungen

Dienstversammlung der Landkreis-Feuerwehren in Denkingen

Von: Johannes Jais

Über 35.500 Einsätze hatten die Feuerwehrkräfte im Landkreis Landsberg im vergangenen Jahr. © Kreisfeuerwehrverband LL

Landkreis/Denklingen – Ein zweiter Stellvertreter für den Kommandanten soll die Ausnahme bleiben. Und wenn einer berufen werde, müsse dies mit einer klaren Zuordnung der Aufgaben einhergehen. Das betonte der Landsberger Kreisbrandrat Christoph Resch im BVZ in Denklingen, wo die Dienstversammlung für alle Kommandanten und Stellvertreter der 71 Landkreis-Wehren stattfand.

Im Bereich Landsberg haben fünf Wehren einen zweiten Vize. Auffällig ist, dass dies zwischen Lech und Ammersee vor allem auf kleinere Wehren zutrifft. Dazu gehört Epfach, wo seit Herbst 2022 hinter Claudia Deininger Sebastian Eder und Andreas Edenhofer jeweils als Stellvertreter fungieren. Diese Konstellation steht im Zusammenhang mit dem künftigen Führungs-Duo, wenn die langjährige Kommandantin Deininger ihre Aufgabe nach der nächsten Amtsperiode abgibt.



Eine weitere Ortschaft, in der es zwei Stellvertreter gibt, ist Kaltenberg. Dort sei diese Regelung durchaus „sinnhaftig“, räumte Kreisbrandrat Resch nach der Dienstversammlung im Gespräch mit der Redaktion ein. Er verwies dabei auf die vielen Bereitschaften bei den Terminen für das Großevent der Ritterturniere. Günter Drexler, der beim Landratsamt Landsberg für den Katastrophenschutz zuständig ist, stützte die Ansicht des Kreisbrandrates. Grundsätzlich sei ein zweiter Stellvertreter in Wehren nicht vorgesehen, gab er zu verstehen.



Landrat Thomas Eichinger bescheinigte nach dem Großbrand in Scheuring im April (der KREISBOTE berichtete) eine „hervorragende Koordination aller Einsatzkräfte“. Nach Corona habe die Zahl der Einsätze zugenommen. Es ereigneten sich mehr Unfälle und es gebe mehr Veranstaltungen und Absicherungsdienste für die Wehren.



Christoph Resch, der im Herbst 2022 die Nachfolge von Johann Koller als Kreisbrandrat antrat, berichtete von 35.700 Einsatzstunden. Für die Kreisbrandinspektion waren es 8.900 Stunden. Im Landkreis Landsberg gibt es 3.047 Aktive, darunter 326 Frauen. Jugendliche sind es 508. Im vergangenen Jahr gab es 392 Brandfälle, fast 100 mehr als 2021. 1.820-mal sind die Floriansjünger zur Technischen Hilfeleistung (THL) gerufen worden.



Am 9. Juli wird es laut Resch einen Tag der offenen Tür im Feuerwehrausbildungszentrum Pürgen geben, bei dem 14 verschiedene Lehrgänge stattfinden sollen. Das neue Ausbildungszentrum stoße auf großes Echo. Vor Ort waren bereits Einsatzkräfte der Kreisbrandinspektion Weilheim-Schongau, aus Ebersberg und aus Augsburg sei ebenfalls Interesse an einem Besuch signalisiert worden.



Die Schatzmeisterin des Kreisfeuerwehrverbandes, Manuela Thomamüller (Egling), berichtete von 96.000 Euro Einnahmen. Dem stehen 114.000 Euro an Ausgaben gegenüber, wobei der Kreisfeuerwehrverband sich mit 50.000 Euro am Ausbildungszentrum in Pürgen beteiligte.



Fachreferate ergänzten die Versammlung. Michael Hirschvogel von der Feuerwehr Landsberg stellte die Drohneneinheit vor. Zu ihr gehören neun ausgebildete Drohnenpiloten, wovon meist zwischen zwei und fünf zu einem Einsatz ausrücken. Die Drohnen kämen bei der Personensuche (inklusive Wärmebildkamera) ebenso zum Einsatz wie bei der Lageübersicht.



Roman Köhler, technischer Leiter bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck, befasste sich schließlich mit dem Thema Digitalfunk. Die Kommandanten-Geräte sollten „nur in dringenden Ausnahmefällen“ zur Kommunikation mit der Leitstelle verwendet werden, sagte er vor den 200 Teilnehmern.



Auszeichnungen

Landrat Eichinger, Kreisbrandrat Resch und dessen ständiger Vertreter, Kreisbrandinspektor Alfons Düringer, nahmen einige Auszeichnungen vor. Mit der Ehrennadel für eine zwölfjährige Tätigkeit als Kommandant wurden folgende Personen bedacht: Claudia Deininger (Epfach), Stefan Ried (zweiter Kommandant Unterdießen), Michael Vogl (Riederau) und Martin Bolz (Weil).



Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber erhielten schließlich Erwin Prestele (Mundraching), Hubert Reindl (Geretshausen), Markus Rietig (Kaufering) und Stefan Seelos (Unterdießen). Der langjährige Ex-Kreisbrandrat Johann Koller (Petzenhausen) wurde zum Ehrenkreisbrandrat ernannt.