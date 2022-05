»Dieselpfennig« für die LVG

Von: Susanne Greiner

Die Busse der LVG erhalten vom Landkreis rückwirkend zum 1. März einen Ausgleich für die gestiegenen Spritpreise. © Archivfoto: Kruse

Landkreis – Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist gebeutelt. Zwei Jahre lang weniger Fahrgäste wegen der Pandemie, jetzt das 9-Euro-Ticket vor Augen und dann noch hohen Dieselpreise: Aktuell kostet der Liter rund 1,95 Euro. Kein Wunder also, dass die Busunternehmen der Landsberger Verkehrsgemeinschaft (LVG) um Unterstützung gebeten haben. Der Kreisausschuss hat eine De-minimis-Beihilfe einstimmig beschlossen. Die Kosten: 300.000 bis 400.000 Euro.

De-minimis: Dieses Förderprogramm vom Bund bedeutet, dass einem Unternehmen über drei Jahre hinweg bis zu 200.000 Euro Beihilfe gewährt werden können. Anders sei eine Unterstützung nicht möglich, erläutert Florian Köhler, ÖPNV-­Verantwortlicher im Landrats­amt Landsberg. Denn wegen möglicher Wettbewerbsverzerrung sind in der EU staatliche Subventionen an Unternehmen grundsätzlich verboten – außer der De-Minimis-Regel.



Dass die Förderung bewilligt wurde, liegt auch daran, dass die Busunternehmen im Landkreis unter anderem den Schulbusverkehr betreiben – und der Landkreis gegenüber den Schülern der weiterführenden Schulen beförderungspflichtig ist. In manch anderen Landkreises hätten die Unternehmen teilweise die Schulbusse bereits eingestellt, warnte Köhler. „Ist das der Fall, muss eine Notvergabe in der Regel auf zwei Jahre erfolgen. Und das kostet ein Vielfaches der Summe des Dieselaus­gleiches.“ Im Fall des Busunternehmens Eisele, das Ende 2018 Insolvenz angemeldet hatte, kamen auf den Landkreis für die Notvergabe der betreffenden Linien in den Jahren 2019 und 2020 knapp 700.000 Euro zusammen. Das Szenario, dass die Schulbuslinien eingestellt würden, sieht Köhler als „wahrscheinlich“.



Man werde den Dieselpreis vom 1. Januar dieses Jahres als Referenzwert nehmen, so Köhler: Damals lag er bei 1,60 Euro, „bis dahin ist das unternehmerisches Risiko“. Den Mehrpreis werde man, rückwirkend auf den 1. März und vorläufig bis zum 29. Juli dieses Jahres, entschädigen. Bei aktuell 1,95 Cent pro Liter macht das also 35 Cent für den Landkreis – abzüglich der 14 Cent, die durch das Energie-Entlastungspaket des Bundes bereits entschädigt werden, wie Grünen-­Kreisrat Dr. Peter Friedl korrigierte. Mit diesem Zuschuss sponsere man letztendlich die Mineralölkonzerne, die jetzt massiv verdienten. Generell müsse der Schwerpunkt auf erneuerbare Energien auch für den ÖPNV gelegt werden.



Für die Bewilligung der Förderung wünsche er sich eine Bedarfsprüfung, so Friedl: „Das sind immerhin Steuergelder.“ Die Unternehmen würden generell mit gewissen Preisspannen kalkulieren. Auch Parteikollege Alexander Herrmann bat hier um „ein Miteinander statt nur einem ‚Hier für dich‘“. Ebenso könne die Förderung keine Dauerlösung sein, gab Friedl zu bedenken: „Was machen wir dann ab August?“



Natürlich müssten die Unternehmen für die Unterstützung einen Antrag stellen, informierte Köhler. In dem würden auch Kalkulationen enthalten sein. Dass die aktuellen Preissteigerungen nicht planbar gewesen seien, betonten sowohl Köhler („das sind sehr langfristige Verträge“) als auch Tobias Linke (Bayernpartei). Der Umgang mit Mineralölkonzernen sei „höhere Politik“, so Linke.



Und schließlich habe man Interesse daran, den ÖPNV im Landkreis aufrechtzuerhalten, bekräftigte Eichinger. Wie es letztendlich im August weitergehe, wisse man nicht., gab Köhler zu. „Vielleicht müssen wir dann tatsächlich eine Notvergabe machen und anschließend neu ausschreiben. Das jetzt ist sozusagen ein Pflaster. Vielleicht hilft es ja.“



Landrat Eichinger sah das als eher unwahrscheinlich. Bei Gas habe man bereits teilweise eine Versiebenfachung der Preise. Wenn der Krieg nicht ende, „werden wir finanziell an unsere Grenzen kommen“.