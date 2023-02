Erwartungen und Vorfreude: die Supersport-WM geht in die heiße Phase

Teilen

Bereits im letzten Jahr war Marcel Schrötter auf Phillip Island als Gaststarter dabei. © MV Agusta Reparto Corse

Pflugdorf - Marcel Schrötter beginnt dieses Wochenende ein neues Kapitel in seiner Karriere: denn auf Phillip Island im Süden des fünften Kontinents startet die FIM Supersport World Championship 2023.

14 Jahre war Marcel Schrötter Fixstarter im Grand-Prix-Sport. Irgendwann brauchte er wohl eine neue Herausforderung. Und genau die scheint er jetzt in der Supersport-Weltmeisterschaft gefunden zu haben. In dieser WM werden 600 ccm Vierzylinder-, 800 ccm Dreizylinder- und 955 ccm Zweizylinder-Motorräder eingesetzt. Schrötter wird die kommende Saison mit der italienischen Edelmarke MV Agusta bestreiten.

Beim Saisonfinale der Meisterschaft im vergangenen November auf derselben Strecke konnte sich Schrötter als Gaststarter bereits einen Eindruck von seiner neuen Umgebung verschaffen. Auch in diesem Jahr raste er schon über die inzwischen bekannte Strecke. Bei den offiziellen Tests für die Saison am Montag und Dienstag (der KREISBOTE berichtete) wollte sich Schrötter auf seiner neuen italienischen Maschine „einfahren“. Sie verliefen für den in Dießen wohnenden Piloten aber leider nicht ganz reibungslos - Schrötter gehe daher mit gedämpften Erwartungen in das erste Rennwochenende des Jahres.

Vorfreude

„Die Winterpause war dieses Mal nicht sehr lang für mich, denn das erste Rennwochenende steht schon vor der Tür. Aber ich freue mich sehr darauf, auch wenn die Umstellung noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen ist“, erklärt Schrötter. Die MV Agusta sei nicht einfach zu fahren - auch die Reifen seien eine ganz andere Welt. „Gerade mit frischen Reifen habe ich noch nicht das Vertrauen gefunden, um zu wissen, wie viel möglich ist. Abgesehen davon brauche ich mehr Runden, denn unsere Vorbereitung war nicht gerade üppig. Wenn man es genau betrachtet, waren Montag und Dienstag hier auf Phillip Island unsere einzigen wirklichen Testfahrten“. Im Januar war Schrötter bereits zwei Tage in Cartagena, Spanien. Hier war der erste Test mit der MV Agusta in diesem Jahr. „Für mich war es wichtig, mal wieder Moped zu fahren, ich bin seit November nicht mehr gefahren“, erklärte der Supersport-WM-Neuling damals. Obwohl er einige Sessions fahren konnte, habe die Zeit nicht ausgereicht, um wieder „auf Speed zu kommen“.

Das Team Reparto Corse habe in Spanien viele Funktionstests durchführen können - trotzdem werde die Umstellung noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, so der Pilot. „Auch wenn es noch Aufholbedarf gibt, bin ich froh, dass die Rennen beginnen und es langsam ernst wird. Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe des Wochenendes weitere Schritte machen werden.“ Das Maximum aus den Rennen herauszuholen, sei das primäre Ziel. „Zum Glück geht es nächstes Wochenende in Indonesien weiter, bevor wir eine längere Pause einlegen. In dieser werden wir testen, was mir vor allem mehr Zeit auf dem Motorrad geben wird.“

Dieses Jahr startet Schrötter mit „seiner Nummer 23“ ein neues Karriere-Kapitel bei der Supersport-WM. © MV Agusta Reparto Corse

Wegen der zehnstündigen Zeitverschiebung zu Australien werden die Supersport-Rennen auf Phillip Island am Samstag und Sonntag um 04.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet. ServusTV bietet den bewährten Live-Stream der Rennen an.