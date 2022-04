Pro Verkehrswende

1.365 Unterschriften gegen 86 Stellplätze

Von: Dieter Roettig

Teilen

Unterschriften-Übergabe für das Bürgerbegehren: Annette Rießner vom Heimatverein, Lea Schürer vom Jugendbeirat, Peter Bierl von der Mittwochsdisko, Bürgermeisterin Sandra Perzul, Solveig Grundler von der Klimalobby und Irmi Gebertshammer vom Bund Naturschutz. © Roettig

Dießen – Das ging flott: Nicht mal einen Monat brauchte die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“, um mehr als die benötigten Unterschriften für ihr Bürgerbegehren zu sammeln. Damit will sie den vom Gemeinderat beschlossenen und 760.000 Euro teuren Parkplatzausbau an der Rotter Straße stoppen. Vertreter der Initiative übergaben eine Mappe mit 1.365 Unterschriften an Bürgermeisterin Sandra Perzul, die sie jetzt von der Verwaltung prüfen lässt.

Nötig für die Einleitung des Bürgerbegehrens sind circa 800 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde. Wenn diese Anzahl erreicht ist – wovon die Initiatoren ausgehen –, muss der Gemeinderat innerhalb eines Monats entscheiden, ob er das Verfahren zulässt. Da die Unterschriftenprüfung bis zur Sitzung am 2. Mai nicht zu schaffen und der nächste Termin am 23. Mai zu spät ist, wird es wohl auf eine Sondersitzung hinauslaufen, wie die Bürgermeisterin erklärte.



In der wird auch darüber diskutiert, ob man dem Bürgerbegehren von Seiten der Gemeinde ein Ratsbegehren entgegensetzt. Dann hätten die Bürger die Wahlmöglichkeit gegen oder für den Parkplatzausbau zu stimmen.



Die von der Initiative bereits mit dem Landratsamt abgesprochene Frage auf dem Wahlzettel lautet: „Sind sie dafür, dass der Markt Dießen am Ammersee seine Planungen zur Errichtung eines befestigten, ganzjährig nutzbaren Parkplatzes an der Rotter Straße auf der Fl.-Nr. 1962, Gemarkung St. Georgen, einstellt und die unversiegelte Grünfläche mit temporärer Parkmöglichkeit für Veranstaltungen somit erhält?“



Noch lieber als einen Bürgerentscheid hätten die Initiatoren freilich, dass der Gemeinderat seinen Entschluss vom 31. Januar 2022 zurück nimmt und die Planungen stoppt. Damit könnte man sich den Verwaltungsaufwand und die enormen Kosten für das Verfahren mit schriftlicher Benachrichtigung, Wahllokalen und Briefwahlmöglichkeit sparen. Innerhalb von drei Monaten ab Zulassung muss der Bürgerentscheid nämlich an einem Sonntag über die Bühne gehen.



Bürgermeisterin Sandra Perzul betonte in einer Stellungnahme gegenüber dem KREISBOTEN, dass sie nach wie vor von der Sinnhaftigkeit der Ausbaumaßnahme überzeugt sei. Sie werde sich auch weiterhin für den Parkplatz mit minimaler Flächenversiegelung und möglichst naturnaher Gestaltung einsetzen: „Hier gibt es viele Möglichkeiten mit Grünstreifen, Ladestation und dergleichen mehr, einen sogenannten klimafitten Parkplatz zu errichten, der ganzjährig nutzbar ist der über eine geregelte Entwässerung verfügt.“ Sollte das Votum allerdings dagegen ausfallen, „ist dies eine demokratisch herbeigeführte Entscheidung, die ich ebenfalls akzeptieren werde.“



Pro Verkehrswende



Wie mehrfach berichtet, hatte sich nach dem Ausbaubeschluss des Marktgemeinderates die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ gebildet. Dabei die „Klimalobby Dießen“, die Ortsgruppe vom Bund Naturschutz, der Heimatverein, der Jugendbeirat, der politische Zirkel „Mittwochsdisko“ sowie engagierte Privatpersonen. Nach einer Auftaktkundgebung am Untermüllerplatz wurden in Ladengeschäften, in der Markthalle sowie auf öffentlichen Plätzen Unterschriften gesammelt.



Einige Argumente der Initiative: Ausgebauter Parkraum mache die Anreise mit dem Auto attraktiver, was den Bemühungen der Verkehrswende widerspreche. Es gebe in Dießen insgesamt ausreichend Parkplätze. Über eine Dreiviertelmillion Euro für nur 86 neue Stellplätze sei nicht zeitgemäß. Schließlich sei die Wiese eine Grünfläche mit Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild sowie für den Naturhaushalt.



Diese Formulierung in dem inzwischen acht Jahre alten Flächennutzungsplan der Gemeinde treffe heute nicht mehr zu, wie Vize-Bürgermeister Roland Kratzer schon bei der Kundgebung widersprach. Die als Behelfsparkplatz genutzte „Wiese“ sei eine Kieswüste mit einigen von Unkraut durchsetzten Grünstreifen.