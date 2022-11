Ciao, Mario! La Gondola in Dießen macht zu

Von: Thomas Ernstberger

nach 15 Jahren am Dießener Marktplatz: Mario Arbia, der „singende Wirt“. © Ernstberger

Dießen – Das Gerücht hielt sich schon seit ein paar Wochen hartnäckig in der Marktgemeinde Dießen. Jetzt ist er offiziell, der Gastro-­Hammer: Das „La Gondola“ am Marktplatz schließt am 31. Dezember. Mario Arbia (53), der ,singende Italiener‘, und seine Frau Rosa Fiorella-Arbia ziehen sich nach 15 Jahren zurück.

„Die Luft ist raus“, erklärt Mario. „Nimmt man die zwölf Jahre hinzu, in denen wir schon in Augsburg unser Restaurant hatten, sind wir jetzt fast dreißig Jahre im Dauereinsatz. Kraft und Energie wären vielleicht noch da, aber die Geduld lässt nach, zumal auch wir mit schwerwiegenden Personalproblemen zu kämpfen haben. Es ist Zeit, alles ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Wir wollen mehr Zeit für die Familie, für unsere Enkelinnen und für uns selbst.“



Ein Besuch im „La Gondola“ (an der Wand hängen die Trikots der Fußballer aus dem Landkreis, die es in höhere Ligen geschafft haben) war meist etwas mehr als nur ein ganz normaler Pizzeria-Besuch. Was insbesondere an der permanent guten Laune des Chefs lag, der auch immer ein Herz für die lokalen Sportvereine zeigte und seine Gäste stets persönlich begrüßte.



Und wenn sich abends das Licht im Lokal verdunkelte, überraschte „Entertainer-Wirt“ Mario seine Gäste gerne mit einem live gesungenen Italo-Schlager – zum Geburtstag genauso wie zu einer Hochzeit. Vor drei Jahren erhielt das Restaurant im Herzen der Ammerseegemeinde sogar die Auszeichnung „Italiener des Jahres 2019 im Landkreis Landsberg“.



„Ein bisschen traurig sind wir schon und wir werden den Marktplatz sicher sehr vermissen. Aber so ganz aus der Welt sind wir ja nicht“, sagt Rosa. „Viele kennen unseren Lieferservice in den Räumen der früheren Bäckerei Helmer in St. Georgen. Dort sind wir ab dem neuen Jahr mit unserem Sohn Paolo anzutreffen“. Zusatz: „Aber es wird nicht mehr so aufwändig wie bisher…“ Vollblut-Gastronom Mario wäre nicht Mario, wenn er nicht schon wieder Pläne hätte: „Die werden aber noch nicht verraten“, erzählt er. „Jetzt wünschen wir uns erst einmal, dass wir für unser Ristorante gute Nachfolger finden.“ Ciao, Mario!