Sickeroffen

Bürgerbegehren ja - aber nur mit Ratsbegehren

Von: Dieter Roettig

Bürgerbegehren genehmigt: Annette Rießner (Heimatverein), Irmi Gebertshammer (Bund Naturschutz), Peter Bierl (Mittwochsdisko), Solveig Grundler (Klimalobby) sowie Eric Polap, Lea Schürer und Carlos Gil Renault vom Jugendbeirat (von links). © Roettig

Dießen – So hatte sich „Parkplatz-Rebell“ Peter Bierl den Ausgang der aktuellen Gemeinderatssitzung nicht vorgestellt. Ihm und seinen Mitinitiatoren wurde zwar das Bürgerbegehren gegen den Parkplatz-Ausbau in der Rotter Straße genehmigt, aber kampflos gibt die Marktgemeinde nicht auf. Mit einer Mehrheit von 17 zu 5 Stimmen votierten die Gemeinderäte für ein gleichzeitiges und konkurrierendes Ratsbegehren, das den Ausbau des bisherigen Behelfsparkplatzes sehr wohl zum Ziel hat. Auch ein von Gabriele Übler (Grüne) vorgebrachter Antrag zur Aufhebung des Ausbaubeschlusses wurde mit 17:5 abgelehnt.

Wie berichtet, war der Ausbau erstmals im Juni 2018 auch mit den Stimmen der Grünen bei nur einer Gegenstimme von Michael Hofmann (Bayernpartei) beschlossen worden. Bei der wiederholten Abstimmung des neu gewählten Gemeinderats Ende Januar 2022 nach wesentlichen Planänderungen stimmten die Grünen sowie CSU-Gemeinderat Johannes Wernseher dagegen, konnten das Projekt aber gegen die Mehrheit nicht verhindern.



Genau das will jetzt die „Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung“ erreichen: Ein Zusammenschluss der Klimalobby Dießen, des Heimatvereins, Jugendbeirats, der Ortsgruppe vom Bund Naturschutz sowie des politischen Zirkels „Mittwochsdisko“ von Peter Bierl, der als Sprecher der Initiative auftritt. Innerhalb weniger Wochen sammelte sie fast doppelt soviel als die benötigten 775 Unterschriften Dießener Bürger und beantragten damit offiziell ein Bürgerbegehren.



Vor der dafür eigens einberufenen Sondersitzung des Marktgemeinderates appellierte Peter Bierl nochmals schriftlich an die Räte, den Ausbaubeschluss aufzuheben. Dies sei laut der Gemeindeordnung nach Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens möglich: „Damit wäre ein verkehrspolitisch unsinniges und ökologisch schädliches Projekt, das mindestens 760.000 Euro kostet, vom Tisch.“ Zusätzlich könnte man sich den Verwaltungsaufwand und die enormen Kosten für das Verfahren mit schriftlicher Benachrichtigung, Wahllokalen und Briefwahlmöglichkeit sparen. Die Grüne Gabriele Übler betonte, das Innehalten sei ein Gebot der Vernunft. Sie sehe keinen Nutzen dieses Parkplatzes.



In seinem Brief forderte Peter Bierl den Gemeinderat auf, dem Bürgerbegehren kein Ratsbegehren entgegenzustellen. Würde das beschlossen, müssten die Bürger gleich drei Fragen zum gleichen Thema beantworten. Nämlich die des Bürgerbegehrens, des Ratsbegehrens sowie eine zusätzliche Stichfrage. Bierl: „Das führt im Regelfall zur Verwirrung und erhöht die Zahl der ungültigen Stimmen.“ Die Frage des Bürgerbegehrens lautet: „Sind sie dafür, dass der Markt Dießen am Ammersee seine Planungen zur Errichtung eines befestigten, ganzjährig nutzbaren Parkplatzes an der Rotter Straße auf der Fl.-Nr. 1962, Gemarkung St. Georgen, einstellt und die unversiegelte Grünfläche mit temporärer Parkmöglichkeit für Veranstaltungen somit erhält?“ Dem gegenüber steht auf dem gleichen Wahlzettel die Frage der Marktgemeinde: „Sind Sie dafür, dass der Markt Dießen am Ammersee, wie vom Marktgemeinderat am 31.1.2022 beschlossen, den Ausbau des bisherigen Entlastungsparkplatzes auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1962, Gemarkung St. Georgen an der Rotter Straße, realisiert und somit einen befestigten, ganzjährig nutzbaren Parkplatz schafft?“



Werden die gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vergleichenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet, entscheidet die Stichfrage, die auf jeden Fall auch angekreuzt werden muss: • kein Ausbau des Behelfsparkplatzes oder • Ausbau des Behelfsparkplatzes.



Sickeroffen



Gegenüber den ursprünglichen Planungen von 150 Stellplätzen hatte sich der neue Gemeinderat für eine aufgelockerte Anordnung mit nur 86 Stellplätzen und intensiver Begrünung entschieden. Kostenschätzung: rund 760.000 Euro. Den Vorwurf der Versiegelung des knapp fünftausend Quadratmeter großen „Zwickelgrundstücks“ zwischen Landsberger und Rotter Straße lässt Bürgermeisterin Sandra Perzul nicht auf sich sitzen. Nur die Fahrwege würden asphaltiert, die durch Grünflächen unterteilten Parkplatzgruppen von vier bis neun Fahrzeugen aber „mit einem hohen Grünanteil und möglichst sickeroffen sowie 18 neuen Bäumen gestaltet“. Erklärtes Ziel des Marktgemeinderates sei es, die Oberflächen so naturnah wie möglich zu gestalten. Maximal 30 Prozent würden versiegelt. Im Rahmen des Ausbaus werden auch Rückhalteräume eingebaut, die das bei Starkregen anfallende Wasser behutsam in das Entwässerungssystem einleiten. Im jetzigen Zustand könne der Platz laut Perzul keinesfalls ganzjährig genutzt werden.



Die Kosten für den Ausbau schraubte Gabriele Übler in der Diskussion auf eine Million Euro hoch, was Gemeinderat Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) missfiel. Er monierte auch, dass die Initiatoren bei der Unterschriftensammlung die echten Fakten unterschlagen und nur mit übertriebenen Schlagworten geworben hätten. Befürworter Florian Zarbo (Freie Wähler) betonte, man schaffe hier keine Betonwüste wie falsch dargestellt, sondern echten Mehrwert. Und die Kosten kämen durch die beschlossene Parkraumbewirtschaftung wieder herein. Michael Hofmann (BP) sagte es kurz und pointiert: „Wir haben hier keine ökologisch wertvolle Wiese, wie die Initiatoren behaupten. Ihr Ziel und das der Grünen ist letztendlich der Kampf gegen das Auto.“