Ammersee Actors wagen sich an Polt

Von: Dieter Roettig

Teilen

Die Punker-Montur von Angelika Hertz und Chris Filser täuscht. Als gewiefte Anlage-Profis bringen Sie den von Michael Sibert gespielten Bankdirektor zur Verzweiflung. © Roettig

Dießen – Darf sich eine Laienspielgruppe an den großen Gerhard Polt ranmachen? Und seine berühmten Sketche aus der Fernsehserie „Fast wia im richtigen Leben“ auf die Bühne bringen? Scheinbar ja, denn Chris Filser, Regisseur und Hauptdarsteller, bekam das Okay persönlich von Hanns Christian Müller.

Der Menschenbeobachter hatte sich zwischen 1979 und 1988 die satirischen Episoden zusammen mit dem stets grantelnden und besserwissenden Humoristen Gerhard Polt ausgedacht. Das Bayerische Fernsehen landete mit der Serie einen Quotenhit, der sogar mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.



Chris Filser, bunter Hund am Ammersee-Westufer, ist Computer-Spezialist und leidenschaftlicher Mime. Weil er trotz „geballter Schauspiel-Kompetenz“ (eigene Aussage) nicht entdeckt wurde, gründete er 2017 die „Ammersee Actors“. Eine bunte Laienspielgruppe mit unterschiedlichsten Begabungen, die bereits mehrere Stücke einstudiert und aufgeführt hat. In der Hauptrolle stets der Tausendsassa Chris Filser und die restliche Truppe mehr oder weniger als Stichwortgeber.



Mangels einem geeigneten und freien Saal wich Filser mit seinem aktuellen Programm auf den Dießener „Viktualienmarkt“ aus, wo er Open Air als Gerhard Polt die Besucher zum Lachen bringt. Von seinen Mitschauspielern fielen diesmal speziell Birgit Gastl als gschnappige Gisela Schneeberger und Angelika Hertz als Ansagerin und Punkerin auf. Auch Michael Sibert, Gemeinde-Beauftragter für Menschen mit Behinderung, machte einen auffällig guten Job als Vielfraß und Bankdirektor bei „Punk in der Bank“.



Während die bekannten Polt-Sketche beim Publikum bestens ankamen, lief es bei den von Chris Filser neu geschriebenen Episoden nicht so rund. Er als Minister Karl Klabauterbach empfahl für Weihnachten die „3-P-Regel“, also nicht mehr als drei Platzerl pro Tag… Den Beitrag zum geplanten Parkplatz an der Rotter Straße verstanden viele nicht, auch wenn die „Besucher zum Luft tanken mit dem Auto in den Luftkurort fahren“.



„Fast wia im richtigen Leben“ wird noch an folgenden Wochenden jeweils um 19 Uhr im Viktualienmarkt in der Von-Eichendorff-Straße 1 aufgeführt: 16./17., 23./24. und 30./31. Juli. Vor Beginn der Vorführung sorgt die Lizzy-Miller-Band für Stimmung.