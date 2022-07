Parken am See: Dießen kassiert bei Wochenend-Besuchern künftig ab

Von: Dieter Roettig

Teilen

An der Von-Eichendorff-Straße (Bild) und an vier weiteren bislang kostenfreien Parkplätzen wird die Marktgemeinde Dießen künftig motorisierte Wochenend-Besucher zur Kasse bitten. © Roettig

Dießen – Die im letzten Sommer mit Parkautomaten generierten Einnahmen von knapp 75.000 Euro an den gemeindlichen Badestellen in St. Alban und Riederau haben wohl Appetit auf mehr gemacht. So hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nach einem gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der Dießener Bürger, Freien Wähler und SPD die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung im Ortskern mit 19:5 Stimmen beschlossen.

Ein Dauergeldregen wie in Herrsching, Stegen oder Starnberg ist allerdings nicht zu erwarten, da in Dießen aus Rücksicht auf die Einwohner nur an den Wochenenden abkassiert wird. Zunächst auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof, der Kiesfläche an der Markthalle sowie auf den Parkplätzen Von-Eichendorff-­Straße, Klosterhof und Marienmünster.



Wie das Abstimmungsergebnis zeigt, waren nicht alle Räte mit dem Konzept einverstanden. Petra Sander (fraktionslos) hielt die Auswahl der Parkplätze kontraproduktiv, weil sie nicht der Verkehrslenkung diene. Um dem Obolus zu entgehen, würden die Wochenend-Ausflügler erst recht auf der Prinz-Ludwig-­Straße und Mühlstraße, auf dem Untermüllerplatz sowie in den Seitenstraßen nach kostenfreien Parkmöglichkeiten suchen.



Michael Lutzeier (Die Partei) forderte, am Bahnhof beziehungsweise an der Markthalle nur einen Platz zu bewirtschaften, um den Öffentlichen Personennahverkehr nicht zu sehr zu beschneiden. Bürgermeisterin Sandra Perzul räumte ein, die Parkplatz-Auswahl sei ein „erster Schritt zum Austesten“. Man könne jederzeit „nachjustieren“, wenn es die Situation erfordere.



Wenigstens dürfen sich die motorisierten Wochenend-Besucher zwischen 9 und 18 Uhr über die moderaten Preise an den Parkscheinautomaten freuen. Die erste Stunde ist grundsätzlich kostenfrei, am Münster und Klosterhof sind es wegen der Gottesdienste sogar zwei. Jede weitere Stunde kostet einen Euro. Das Tagesticket wird mit fünf, die Monatskarte mit zehn Euro berechnet. An allen Automaten wird die Möglichkeit zum bargeldlosen „Handy-Parken“ eingerichtet, die sich in St. Alban und Riederau schon bewährt hat.