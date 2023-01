Parken in Dießen: Ab jetzt kostet‘s!

Von: Toni Schwaiger

Teilen

Parken in Dießen kann kosten. Seit Donnerstag werden die Parkscheinautomaten aufge­stellt und danach in Betrieb genommen. © Fox/Pixabay

Dießen – Nur noch gegen Gebühr! Die Marktgemeinde hat heute mit den Vorbereitungen für die ,Parkraumbewirtschaftung auf bestimmten Flächen‘ begonnen – mit der Montage der Parkscheinautomaten.

Wie im KREISBOTEN berichtet, hatte der Marktgemeinderat Mitte Juli vergangenen Jahres die Einführung der Gebührenpflicht für (vorerst) vier Stellflächen beschlossen. Demnach geht in der Von-Eichendorff-Straße, am Marienmünster und Klosterhof (Ecke Am Kirchsteig) sowie auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof mit der angrenzenden Kiesfläche an der Markthalle ohne Parkgroschen jetzt nichts mehr.



Sind die Parkautomaten inklusive der entsprechenden Beschilderung erst mal aufgestellt und in Betrieb genommen, ist das Abstellen von Fahrzeugen nur noch mit gelösten Parkscheinen oder elektronisch erworbenem Ticket (Handyticket) gestattet.



Mit Freistunde(n)

Die Gebührenpflicht gilt samstags und sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 9 bis 18 Uhr. Dabei ist die erste Stunde kostenfrei, am Marienmünster sogar die ersten beiden Stunden. Die Parkgebühren betragen 1,50 Euro für jede weitere angefangene Stunde, jedoch höchstens 6 Euro für 24 Stunden (Tagesticket).



Für vielparkende Sparfüchse: Die direkt am Parkscheinauto­maten oder als Handyticket (Easy­park) erhältliche Monatskarte kostet 12 Euro. Sie sei nicht auf andere Personen oder Fahrzeuge übertragbar, so Pressesprecherin Petra Freund.