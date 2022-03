Bürgerbefragung

Dießen: »Kleinstadtakademie« macht Fortschritte

Von: Dieter Roettig

Als Ansprechpartner und „Antreiber“ für das Vorhaben „Kleinstadtakademie“ wurde Dießens Vize-Bürgermeister Roland Kratzer benannt. © Roettig

Dießen – Der Marktgemeinderat hatte sich bereits im letzten Jahr einstimmig für die Teilnahme am vom Bundesinnenministerium geförderten Modellvorhaben „Kleinstadtakademie“ ausgesprochen. Hans-Peter Sander, Chef vom Dießener Denkerhaus und Mitglied des Projektleitungsbüros „CoWorkLand“, musste den Gemeinderäten zuvor das im schönsten Amtsdeutsch verfasste Thema „Kooperative Entwicklung kleinstädtischer Transformationspfade im Themenfeld Neue Arbeitswelten durch explorative Erkundungen, dialogische Verdichtungen und experimentelle Erprobungen“ eindeutschen:

Wie wirkt sich das durch Corona bedingte veränderte Arbeitsverhalten zum Beispiel im Homeoffice auf alle anderen Lebensbereiche aus? Es geht um Anpassung der eigenen Wohn- und Arbeitsbereiche, lokale CoWorking-Plätze, geändertes Einkaufsverhalten, mehr Mobilität im und um den Ort, Freizeitaktivitäten durch den eingesparten Arbeitsweg, Auswirkungen auf die Kommunen und vieles mehr.



Darüber müssen sich neben der Marktgemeinde Dießen auch Wittenberge (Brandenburg), Oestrich-Winkel (Hessen), Dippoldiswalde (Sachsen), Mölln (Schleswig-Holstein), Eutin (Schleswig-Holstein) und Hitzacker (Niedersachsen) in einem praxisorientierten Forschungsprojekt ernsthafte Gedanken machen.



Das daraus entstandene Wissen soll ab 2023 gebündelt über eine Kleinstadtakademie anderen Städten und Gemeinden zugänglich gemacht werden.



Bürgermeisterin Sandra Perzul: „Seit Corona ist die Arbeitswelt im Umbruch und auch nach der Pandemie wird man nicht zum alten Arbeits- und Pendelalltag zurückkehren. Homeoffice, Shared Offices und flexible Arbeitsmodelle sind bleibende Faktoren im Berufsleben geworden.“ Gerade für einen Ort wie Dießen würden sich vielschichtige Dimensionen eröffnen, um mehr Lebensqualität für die Bürger herzustellen.



Bürgerbefragung



Im Rahmen des Projekts fand im Januar digital ein Abstimmungsgespräch zwischen Bürgermeisterin Perzul, ihrem Vize Roland Kratzer, Hans-Peter Sander und den Experten des wissenschaftlich-methodischen Begleitteams über die weitere Vorgehensweise statt. So wird zeitnah online eine Bürgerbefragung zu den Auswirkungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt durchgeführt. Diese Befragung sei laut Sander der Auftakt der öffentlichen Thematisierung und soll gleichzeitig „mögliche Bedarfe und sinnvolle Handlungsansätze in der Weiterentwicklung der Kommune identifizieren.“



Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul in der aktuellen Gemeinderatssitzung mitteilte, habe man „als Ansprechpartner, lokales Gesicht und Antreiber“ für das Vorhaben Dießens zweiten Bürgermeister Roland Kratzer benannt. Er war von Beginn an im Projekt „Kleinstadtakademie“ engagiert und Mitglied in der Taskforce.