Im Süden Dießens: Solarstrom für 300 Haushalte

Von: Dieter Roettig

Vize-Bürgermeister Roland Kratzer engagiert sich für den Solarpark an südlichen Ortsrand Dießens. © Roettig (Montage)

Dießen – Neben einem Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz verspricht sich die Marktgemeinde Dießen langfristige und sichere Einnahmen mit der Beteiligung an einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Sie wird am südlichen Ortsrand kurz vor Raisting unmittelbar westlich der Bahnlinie zwischen Schilchergraben im Norden und Burggraben im Süden entstehen. Besonders engagiert bei dem Projekt ist Vize-Bürgermeister Roland Kratzer, der sich auch gegen Gerüchte wehren muss.

Im Frühjahr 2024 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Solarpanele im ersten, einem ein Hektar großen Abschnitt mit einer Nennleistung von einem Megawatt, werden bis zu 300 Haushalte mit Strom versorgen. Die Investitionssumme schätzt man auf rund 1,5 Millionen Euro.

Betreiber des künftigen Solarparks ist eine private Investoren­gemeinschaft, bei der sich der Markt Dießen mit 24 Prozent beteiligt hat. Die Betreibergesellschaft wird die im Besitz der Gemeinde befindlichen Flächen pachten, dazu eine benachbarte Fläche, die wiederum von der Gemeinde gepachtet wurde. Neben der Beteiligung am Stromverkauf bekommt Dießen als Verpächterin der Flächen vom Staat zusätzlich 0,2 Cent pro Kilowattstunde.



Laut Vize-Bürgermeister Roland Kratzer, der das Projekt federführend betreut, besteht die Betreibergesellschaft neben der Gemeinde aus Privatpersonen, „die beruflich schon lange mit dem Thema erneuerbare Energien befasst sind. Sie wurden nach einem vom Gemeinderat entwickelten Kriterienkatalog ausgewählt.“ Das Gerücht, er selbst sei auch beteiligt und damit in einem Interessenkonflikt, weist er vehement zurück: „Man wird in diesem dem Gemeinderat vorliegenden Vertrag weder meinen Namen noch einen meiner Kinder finden. Mei, geredet wird viel! So wie bei der ESB-Ladesäule mit Ökostrom am Unter­müllerplatz, die ich initiiert habe. Auch davon soll ich angeblich profitieren, was natürlich ein Schmarrn ist.“



Der im Oktober 2021 vom Gemeinderat beschlossene Flächennutzungs- und Bebauungsplan für den Solarpark wurde inzwischen erweitert, weil sich eine Option zur Vergrößerung der Fläche auf insgesamt 12,7 Hektar ergeben hat. Denn mit der Änderung des Erneuerbare-­Energien-Gesetzes am 1. Januar sind auch Freiflächen-PV-Anlagen in einem Abstand von bis zu 500 Metern von Eisenbahnlinien und Autobahnen (bisher 200 Meter) vergütungsfähig. Mit dem FNP-Änderungsverfahren will sich die Marktgemeinde die Option für Erweite­rungen des Solarparks offen halten, ohne ein erneutes Verfahren durchführen zu müssen.



Mögliche zusätzliche Erweiterungsflächen befinden sich in Privatbesitz und sind verpachtet. Der jetzige Pächter der Wiesen wäre aber laut Kratzer mit einer angestrebten gemeinsamen Nutzung „zur Flächenpflege“ einverstanden. Angedacht ist dabei eine modifizierte „Agrophotovoltaik-Nutzung“ mittels Beweidung durch Jungvieh zwischen und unter den Solarpanelen. Naturschutz-Einwände gibt es laut dem Bauamt nicht, da es sich hier um ein „intensiv genutztes Grünland“ handelt. FFH-Gebiete sind laut Bauamtsleiterin Johanna Schäffert nicht direkt betroffen, da sie östlich der Bahnlinie liegen.



Ziel von Roland Kratzer ist es, den vor Ort produzierten Strom komplett im Ortsnetz zu verbrauchen. Dies wäre mit einem ,Power Purchase Agreement‘ (PPA) zu erreichen. Das ist ein Vertrag zwischen dem Erzeuger erneuerbarer Energien und einem Abnehmer, der über eine Ausschreibung gesucht wird. Er bezieht damit den Strom zu einem vorab vereinbarten Preis und liefert diesen an die im Vertrag vereinbarte Kundschaft.



Bevor es mit dem Bau losgeht, muss die Betreibergesellschaft noch mit dem Denkmalschutz verhandeln. Denn durch zwei der Grundstücke geht laut Bayerischem Denkmal­-Atlas „die vermutete Trasse der historischen Römerstraße im Teilstück Augsburg-Brenner“.