Dießen soll bunter werden

Von: Dieter Roettig

Auch das verschmierte Wasserhäusl auf dem Weg von den Seeanlagen nach St. Alban will der Dießener Jugendbeirat künstlerisch aufwerten. © Roettig

Dießen – Nach der tristen Pandemiezeit soll Dießen wieder bunt und positiv in die Zukunft blicken. Dafür hat sich der neu formierte Jugendbeirat der Marktgemeinde in seiner ersten Arbeitssitzung das Okay für drei farbenfrohe Aktionen geholt. Mit dabei im Jugendzentrum: Bürgermeisterin Sandra Perzul und die Referenten Michael Lutzeier (Kultur), Gabriele Übler (Mobilität und Klima) sowie via Bildschirm Frank Fastl (Jugend).

Wegen Corona war die Sitzung immer wieder verschoben worden. Umso mehr Punkte standen auf der Agenda von Beiratsvorsitzender Lea Schürer und ihrem Vize Carlo Fesser. Wie die Verschönerung der Wasserhäusl in Dießen und Riederau. An einem Sommerwochenende sollen die verschmierten Außenwände mit Pinsel und Spraydosen in richtige und dauerhafte Kunstwerke verwandelt werden. Für die Ökofarben hat die Gemeinde zweitausend Euro genehmigt. Allerdings will Bürgermeisterin Sandra Perzul vor der Aktion verbindliche Entwürfe sehen und sich mit den Ammerseewerken als Eigentümer der Wasserhäusl absprechen. Nach dem Motto „Jugend gestaltet“ können sich kreative Jungkünstler mit Ideen bei Lea Schürer (leamaria.com@gmx.de) melden.



Weitaus spektakulärer wird die gigantische Pflastermalaktion in den Dießener Seeanlagen kurz vor dem Töpfermarkt. Am Sonntag, 15. Mai, dürfen Groß und Klein ganz nach Herzenslust den ganzen Weg vom Seekiosk bis zum Kinderspielplatz bemalen. Natürlich nur mit vom Jugendbeirat zur Verfügung gestellter Kindergarten-Ökokreide, weil die vergänglichen Kunstwerke nach dem ersten Regen auch im Ammersee landen. Man rechnet mit Hunderten von Teilnehmern.



Die im letzten Jahr vom Jugend- und Seniorenbeirat aufgestellten drei Hochbeete im Seerichterpark werden im Laufe des Frühjahrs farbig aufgehübscht. Zusätzlich soll an der Mauer eine hölzerne „Kunstwand“ aufgestellt werden, an der sich jedermann ganz legal als Graffitikünstler versuchen kann. Im Zusammenhang mit den Hochbeeten sicherte Bürgermeisterin Perzul zu, sich um das versprochene Wasserfass mit einem Dachrinnenzulauf zu kümmern. Und Gabriele Übler will den von ihr gespendeten Schrank für Gartengeräte aufstellen.



Nach dieser ersten gemeinsamen Hochbeet-Aktion von Jugend- und Seniorenbeirat soll der Generationenaustausch weitergehen. Dr. Ludger Stürwald, Vorsitzender der Senioren, regte als Gast der Sitzung gemeinsame Aktionen an wie Schach, Boulespiel oder Stockschießen. Und er möchte den Gedankenaustausch zwischen Jung und Alt bei einem regelmäßigen Stammtisch fördern. Da er das „Wirtshaus am Kirchsteig“ favorisierte und die Jugend lieber ins „Craftbräu“ möchte, beschloss man als Kompromiss einen Versuch in beiden Lokalitäten.



Bei der allgemeinen Diskussion gab es gegenseitige Vorwürfe zwischen Jugendbeirat und Gemeinde. Lea Schürer und Steff Sanktjohanser bemängelten, dass das Rathaus nicht von alleine auf den Jugendbeirat zukomme und Räumlichkeiten wie den leerstehenden Gasthof „Drei Rosen“ als Treffpunkt und Partylocation anbiete. Gabriele Übler und Michael Lutzeier wiederum forderten vom Jugendbeirat endlich ein konkretes Nutzungskonzept sowie verbindliche Buchungen. Denn laut Bürgermeisterin Perzul dürfe man das Erdgeschoss von Drei Rosen nur für maximal zwölf Veranstaltungen pro Jahr öffnen. Neben dem Jugendbeirat gebe es dafür auch andere Interessengruppen.



Die Jugendrandale an den Wochenendnächten rund um den Dießener Bahnhof wurde natürlich auch angesprochen. Die Vorwürfe von Alkohol und Drogen wollte Jugendbeirat Andreas Schinner nicht auf sich sitzen lassen. Er sei öfter „da unten“ gewesen und habe zumindest bei den Jugendlichen aus Dießen nichts Schlimmes bemerkt. Schuld seien die fehlenden Räumlichkeiten, „wo wir eine coole Zeit mit unseren Freunden haben können“, so Kollegin Charlotte Fleischer.



Zumindest im gemeindlichen Jugendzentrum an der Johannisstraße ist das nach den aktuellen Corona-Lockerungen wieder möglich. Wie Jugendleiter Simon Brieger versprach, gibt es wieder „full house“ und die Öffnungszeiten will er den Wünschen der Jugend anpassen, „gerne auch mal über weit nach Mitternacht“.