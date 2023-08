Dießen: Starten MTV-Herren mit Heimsieg in die neue Saison?

Am kommenden Sonntag endet die sechswöchige Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 und die Erste Mannschaft empfängt um 14 Uhr den SV Ohlstadt © MTV Dießen

Dießen - Seit dem zweiten Aufstieg in Folge der Herren des MTV Dießen sind nun rund zwei Monate vergangen. Am kommenden Sonntag endet die sechswöchige Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 und die Erste Mannschaft empfängt um 14 Uhr den SV Ohlstadt zum ersten Ligaspiel in der Kreisliga 2 im Ammersee-Stadion.

„Wir haben uns in den vergangenen Wochen gut entwickelt“, zeigt sich MTV-Spielertrainer Philipp Ropers insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft. Die Dießener verloren zwei und gewannen ein Testspiel, stehen im Pokal nach drei Siegen aber im Viertelfinale im Kreis Zugspitze. Trainer und Mannschaft nehmen also viel Positives mit in die neue Spielzeit.



Mit Ohlstadt ist es auf dem Feld zumindest in der jüngeren Vergangenheit das erste Aufeinandertreffen. Der SVO ist seit 2008 durchgehend in der Kreisliga und gehört in der Herbstrunde nach starken Ergebnissen in den Vorbereitungsspielen wohl zu den Favoriten auf den Einzug in die Aufstiegsrunde. Der MTV hingegen ist nun nach einem einjährigen Gastspiel im Spieljahr 2008/2009 und 14 Jahren in A- und Kreisklasse endlich wieder zurück in der Kreisliga.



„Wir wissen, dass es nicht einfach wird, freuen uns aber sehr auf das Spiel und wollen zuhause gewinnen“, sagt Ropers. Drei Punkte und ein guter Start in die neue Saison, sind nicht nur die Ziele des Trainers, sondern auch die der Mannschaft.



Anschließend trifft die Zweite Mannschaft um 16 Uhr auf die Reserve des TSV Hohenpeißenberg und will die Spielzeit 2023/2024 in der B-Klasse 7 ebenfalls mit einem Heimsieg eröffnen.