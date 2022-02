14-jähriger aus Dießen kauft in München ein Auto und fährt zur Spritztour nach Hause

Von: Toni Schwaiger

Ein 14-Jähriger aus Dießen klaute in der Marktgemeinde erst zwei Kennzeichen und machte sich dann auf nach München zum Autokauf. © jensrother

Dießen – Man reibt sich die Augen: Ein gerade mal 14-jähriger Dießener kauft sich in München ein Auto, klaut zuvor in seiner Heimatgemeinde die Kennzeichen und unternimmt dann mit seinen Kumpels eine Spritztour. Mit Folgen, denn die Polizei erwischt ihn auf frischer Tat.

Am Dienstagabend geht bei der Polizei die Meldung vom Diebstahl eines Kennzeichen-Paares ein. Täter unbekannt. Etwa eineinhalb Stunden später bemerkte eine Streifenbesatzung in der Laichstraße einen VW Golf, an dem genau diese Kennzeichen montiert waren. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. Als der Fahrer die Polizei bemerkt, hält er auf Höhe des Minihofs bei Entraching an, drei Personen springen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß.

Besonders fit scheinen sie nicht zu sein, wenig später stellen die Beamten zwei Jugendliche, 17 und 15 Jahre alt. Der vermeintliche Fahrer kommt kurze Zeit später freiwillig zum Fahrzeug zurück, so Dießens Polizeichef Alfred Ziegler. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 14-jährigen Dießener, der den Pkw in München gekauft hatte. Die zuvor gestohlenen Kennzeichen schraubte er an das nicht zugelassene Auto und fährt dann von München nach Dießen. Mit seinen beiden Freunden wollte er noch einen Bekannten in Hofstetten abholen, als ihm die Streife die Spritztour vermieste.

Die Polizei stellte das Auto sicher und ließ es abschleppen. Der 14-Jährige habe den kompletten Sachverhalt eingeräumt. Nach Abschluss der „polizeilichen Maßnahmen“ wurde er den Eltern übergeben. Den Bub erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung und zulassungsrechtlicher Vorschriften. Wie er den VW Golf überhaupt kaufen konnte, wird noch ermittelt.