Dießener Obdachlosenunterkunft: Schon wieder ein Sanierungsfall

Von: Dieter Roettig

Die Obdachlosenunterkunft in Dießen-St. kann wegen anstehenden Renovierungsarbeiten aktuell niemanden mehr aufnehmen. © Roettig

Dießen – Ganz unabhängig von der Asyl-Problematik: In Deutschland werden laut einem Report der Bundesregierung aktuell rund 178.000 Menschen in der „Wohnungsnotfallhilfe“ untergebracht. Zwei Drittel davon sind Männer, ein Drittel Frauen. Die Mehrzahl hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Auch im vermeintlich wohlhabenden Dießen wächst die Zahl der regulär obdachlosen Personen und die Nachfrage nach Unterbringung steigt stetig. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um die Obdachlosenunterkunft am Waffenschmiedweg in St. Georgen, für die sogar eine Warteliste besteht. Allerdings ist eine weitere Belegung von bis zu sechs Personen derzeit nicht möglich, da eine inzwischen ausgezogene Bewohnerin dort im wahrsten Sinne des Wortes „gehaust“ hat. Zimmer und Bad müssen aufwendig renoviert und die Küche komplett erneuert werden. Erst 2013 hatte die Marktgemeinde das Gebäude für 300.000 Euro saniert.

Aufgrund des aktuellen Vorfalls hat der Gemeinderat jetzt eine ab sofort gültige Benutzungssatzung erlassen, aufgrund der man eine Handhabe hat, bei Beschädigung oder Störung der Hausordnung eine Haftung durchzusetzen.

Bislang betrugen die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft 220 Euro pro Person und Monat inklusive der Nebenkosten. Das Ordnungsamt empfahl jetzt wegen der anstehenden Renovierung und den gestiegenen Energie- und Heizungskosten eine Erhöhung bzw. Anpassung. Zum Vergleich listete Bürgermeisterin Sandra Perzul die Gebühren anderer Kommunen auf: Starnberg 438 Euro, Landsberg 620 Euro, Weilheim und Fürstenfeldbruck je 750 Euro.

Da die Kosten bei Mittellosigkeit und entsprechender Antragstellung vom Sozialamt oder Jobcenter des Landkreises Landsberg bis zu einer Höhe von 620 Euro Person/Monat übernommen werden, einigte sich der Marktgemeinderat einstimmig auf diese Summe.