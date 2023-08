Arbeiten in den Dießener Seenanlagen beendet

Von: Dieter Roettig

Die Dießener Seenanlagen mit ihren Sitzstufen zum Ammersee sind begehrte Rastplätze beim Sonntagsspaziergang. © Roettig

Dießen – Seit der offiziellen Eröffnung der sanierten Seeanlagen ist Dießen Anziehungspunkt und Hotspot für Tagesausflügler. Jetzt wird wahr, was sich Altbürgermeister Herbert Kirsch als Initiator des 5,5 Millionen Euro teuren „Updates“ gewünscht hatte: „Der See muss erlebbar sein!“

So sind die Treppen zum Mühlbach-Einlauf und die in die Uferbefestigung eingearbeiteten Sitzgruppen im Boxler-Park begehrtes Ziel von Spaziergängern, die ihre Füße von Ammersee-Wellen umspielen lassen. Als letzte Baumaßnahme wurde jetzt der marode Teil der nördlichen Mühlbach-Ufermauer zwischen Bahnunterführung und Säuleneiche saniert. Für diese Arbeiten musste erst eine Spezialfirma gefunden werden, darum die Verzögerung.



Verschmierte Wände

Was viele Besucher jetzt noch stört, sind die verschmutzten und sinnfrei verschmierten Wände der Bahnunterführung als Entrée in die Seeanlagen. Da hilft es auch nicht, dass man den Spruch „Söder muss weg“ notdürftig aber immer noch lesbar überpinselt hat. Dazu brachte Marktgemeinderat Michael Lutzeier (Die PARTEI) in der aktuellen Sitzung des Ferienausschusses einen Vorschlag aufs Tablett:



Nachdem der Jugendbeirat mit Lea Schürer und künstlerisch begabten Mitstreitern die „Wasserhäusl“ genannte Abwasserpumpstation auf dem Weg von den Seeanlagen nach St. Alban so toll aufgehübscht hatte (der KREISBOTE berichtete), sollte man auch die Bahnunterführung von ihnen gestalten lassen. Bürgermeisterin Sandra Perzul fand die Idee reizvoll und will sich diesbezüglich mit dem Jugendbeirat in Verbindung setzen.

Schachfiguren

Zwei weitere Punkte in Sachen Seeanlagen bemängelte Michael Lutzeier. Nachdem jetzt gegenüber dem Kiosk die Fahnenmasten aufgestellt wurden, vermisse er eine wehende Botschaft dazwischen. Als begeisterter Schachspieler freue er sich über das in den Boden eingearbeitete Outdoor-Schachbrett gleich nach der Rialtobrücke zum Boxler-Park. Allerdings fehle noch die versprochene Box mit dem überdimensionalen König und seinen Damen und Läufern etc. Auch die sollen bald in die Seeanlagen einmarschieren, versprach die Bürgermeisterin.