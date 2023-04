Dießener MTV-Herren wollen auswärts dreifach punkten

Bereiten sich zuversichtlich auf das Spiel am Sonntag gegen die SG Oberau/Farchant vor: die Herren vom MTV Dießen. © Achhammer

Dießen - Am kommenden Sonntag ist die Erste Mannschaft des MTV Dießen um 14 Uhr bei der SG Oberau/Farchant zu Gast und will nach zwei Unentschieden in Folge wieder drei Punkte mit an den Ammersee bringen.

„Wir wollen unsere Leistung diesmal unbedingt über die komplette Spielzeit abrufen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im letzten Sommer in der Relegation aufeinander. Damals konnte der MTV nach einem torlosen Unentschieden im Hinspiel durch einen 2:0-Sieg im Rückspiel den verdienten Aufstieg in die Kreisklasse feiern. Doch die SG schaffte in einem anschließenden Entscheidungsspiel noch den Klassenerhalt. Nun stehen sich beide Teams in der ausgeglichenen Aufstiegsrunde zur Kreisliga gegenüber.

In der Tabelle liegt Dießen aktuell auf dem zweiten Platz und damit zwar drei Plätze, aber nur zwei Punkte vor Oberau/Farchant. Und diesen Abstand will das Team vom Ammersee im ersten direkten Duell vergrößern. „Wir wollen und werden diesmal keine Punkte liegen lassen“, betont Ropers.



Die Zweite Mannschaft des MTV spielt anschließend um 16:15 ebenfalls dort und will nach zwei Erfolgen in Serie auch diesmal wieder drei Punkte mitnehmen.